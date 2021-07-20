Бжания поздравил мусульман Абхазии с Курбан-байрамом

В 2021 году один из самых главных мусульманских праздников Курбан-байрам отмечается 20 июля. В Абхазии этот день объявлен праздничным.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман республики с одним из самых почитаемых мусульманами праздников – Курбан-байрамом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что мусульманская община Абхазии ведет большую благотворительную работу, уделяет внимание реализации социальных, образовательных и просветительских инициатив страны.

"В период активного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране, нашими соотечественниками-мусульманами была оказана существенная братская помощь в виде большого количества медикаментов и средств индивидуальной защиты. Ценность такого вклада в том числе способствует развитию плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, а также противодействует религиозной нетерпимости и экстремизму", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал всем мусульманам Абхазии и соотечественникам, проживающим в мусульманских странах и по всему миру, здоровья, благополучия и светлых праздничных дней.

Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, который является одним из главных праздников мусульман. Он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия).