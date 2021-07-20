Продлен срок ареста подозреваемого в убийстве Кемала Ардзинба

Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий 19 мая был задержан подозреваемый Батал Пилия.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Батала Пилия, об этом сообщается на сайте суда.

Срок ареста продлен на четыре месяца, всего до шести месяцев, то есть до 19 ноября 2021 года.

Ранее Пилия был приговорен Сухумским городским судом к трем годам лишения свободы в колонии поселении за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В виду того, что Пилия нарушил ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, о чем свидетельствует протокол его задержания от 19 мая 2021 года, ему была изменена мера пресечения и заменена на арест.

Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме, после чего в городе объявили план "Перехват".

По данным МВД Абхазии, 18 мая, около 17:10, двое неустановленных лиц поднялись на девятый этаж многоквартирного дома №6 по улице Имама Шамиля, откуда хорошо просматривается внутренний двор домовладения №8 по улице Абырба, и с лестничной площадки произвели три выстрела из огнестрельного оружия в Кемала Ардзинба, который вышел во двор. С места происшествия преступники скрылись на автомобиле "Toyota Mark X" под управлением третьего соучастника. Принятыми оперативными мерами в тот же день данный автомобиль был обнаружен сотрудниками милиции горящим в селе Яштуха Сухумского района.