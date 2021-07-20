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Гагрский и часть Гудаутского района останутся без света 21 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (431)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210720/1032874596/Gagrskiy-i-chast-Gudautskogo-rayona-ostanutsya-bez-sveta-21-iyulya.html

Из-за ремонта на высоковольтной опоре в среду 21 июля временно будет отключена ВЛ "Бзыбь 220".

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Гагрский и западная часть Гудаутского района останутся без света с 15:00 до 18:00 в среду, 21 июля. Об этом сообщает "Черноморэнерго". 

В связи с ремонтом на высоковольтной опоре, будет отключена ВЛ "Бзыбь 220 кВ".

При этом отмечается, что планового выключения электричества с 03:00 до 05:00 22 июля в этих районах не будет. 

С 18 июня в Абхазии действует график отключений электроэнергии на два часа в сутки в ночное время.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (431)

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