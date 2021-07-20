Гагрский и часть Гудаутского района останутся без света 21 июля

В Абхазии 12:50 20.07.2021 (обновлено 14:28 20.07.2021) Получить короткую ссылку 1042 0 2
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Из-за ремонта на высоковольтной опоре в среду 21 июля временно будет отключена ВЛ "Бзыбь 220".
СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Гагрский и западная часть Гудаутского района останутся без света с 15:00 до 18:00 в среду, 21 июля. Об этом сообщает "Черноморэнерго". В связи с ремонтом на высоковольтной опоре, будет отключена ВЛ "Бзыбь 220 кВ".
При этом отмечается, что планового выключения электричества с 03:00 до 05:00 22 июля в этих районах не будет.
С 18 июня в Абхазии действует график отключений электроэнергии на два часа в сутки в ночное время.