Гагрский и часть Гудаутского района останутся без света 21 июля

Из-за ремонта на высоковольтной опоре в среду 21 июля временно будет отключена ВЛ "Бзыбь 220".

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Гагрский и западная часть Гудаутского района останутся без света с 15:00 до 18:00 в среду, 21 июля. Об этом сообщает "Черноморэнерго".

В связи с ремонтом на высоковольтной опоре, будет отключена ВЛ "Бзыбь 220 кВ".

При этом отмечается, что планового выключения электричества с 03:00 до 05:00 22 июля в этих районах не будет.

С 18 июня в Абхазии действует график отключений электроэнергии на два часа в сутки в ночное время.