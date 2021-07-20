Двадцать пять абитуриентов из Абхазии поступили в вузы МВД России

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Двадцать пять абитуриентов из Абхазии, прошедших конкурсные вступительные экзамены, отправятся на обучение в высшие учебные заведения МВД России. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Прием проходил в четыре специализированных высших учебных заведения:
- Воронежский институт МВД России по направлениям: "компьютерная безопасность", "информационная безопасность телекоммуникационных систем", "специальные радиотехнические системы",
- Омскую академию МВД России по направлению "Правовое обеспечение национальной безопасности"
- Орловский институт МВД РФ имени В.В. Лукьянова по направлению "Правовое обеспечение национальной безопасности"
- Нижегородская академия МВД России по профилю подготовки "борьба с преступлениями экономической направленности" и "правовое обеспечение национальной безопасности".
Срок обучения – пять лет. Проведение вступительных испытаний включало экзамены по физической культуре, истории Абхазии, истории России и обществознанию, математике, физике, собеседование на знание родного языка и диктант.
За срок обучения, помимо специализированных направлений, курсанты в обязательном порядке проходят в полном объеме физическую, строевую и боевую подготовку.
На основании Соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Абхазии и России от 11 ноября 2009 года в специальных высших учебных заведениях МВД РФ в настоящее время обучаются 86 курсантов из Абхазии.