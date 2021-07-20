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Двадцать пять абитуриентов из Абхазии поступили в вузы МВД России

© Sputnik / Максим Блинов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В 2021 году прием осуществлялся в четыре специализированных высших учебных заведений Министерства внутренних дел России.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Двадцать пять абитуриентов из Абхазии, прошедших конкурсные вступительные экзамены, отправятся на обучение в высшие учебные заведения МВД России. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. 

Прием проходил в четыре специализированных высших учебных заведения:

  • Воронежский институт МВД России по направлениям: "компьютерная безопасность", "информационная безопасность телекоммуникационных систем", "специальные радиотехнические системы",
  • Омскую академию МВД России по направлению "Правовое обеспечение национальной безопасности"
  • Орловский институт МВД РФ имени В.В. Лукьянова по направлению "Правовое обеспечение национальной безопасности"
  • Нижегородская академия МВД России по профилю подготовки "борьба с преступлениями экономической направленности" и "правовое обеспечение национальной безопасности".

Срок обучения – пять лет. Проведение вступительных испытаний включало экзамены по физической культуре, истории Абхазии, истории России и обществознанию, математике, физике, собеседование на знание родного языка и диктант. 

За срок обучения, помимо специализированных направлений, курсанты в обязательном порядке проходят в полном объеме физическую, строевую и боевую подготовку.

На основании Соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Абхазии и России от 11 ноября 2009 года в специальных высших учебных заведениях МВД РФ в настоящее время обучаются 86 курсантов из Абхазии.

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