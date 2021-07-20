Двадцать пять абитуриентов из Абхазии поступили в вузы МВД России

В 2021 году прием осуществлялся в четыре специализированных высших учебных заведений Министерства внутренних дел России.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Двадцать пять абитуриентов из Абхазии, прошедших конкурсные вступительные экзамены, отправятся на обучение в высшие учебные заведения МВД России. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Прием проходил в четыре специализированных высших учебных заведения:

Воронежский институт МВД России по направлениям: "компьютерная безопасность", "информационная безопасность телекоммуникационных систем", "специальные радиотехнические системы",

Омскую академию МВД России по направлению "Правовое обеспечение национальной безопасности"

Орловский институт МВД РФ имени В.В. Лукьянова по направлению "Правовое обеспечение национальной безопасности"

Нижегородская академия МВД России по профилю подготовки "борьба с преступлениями экономической направленности" и "правовое обеспечение национальной безопасности".

Срок обучения – пять лет. Проведение вступительных испытаний включало экзамены по физической культуре, истории Абхазии, истории России и обществознанию, математике, физике, собеседование на знание родного языка и диктант.

За срок обучения, помимо специализированных направлений, курсанты в обязательном порядке проходят в полном объеме физическую, строевую и боевую подготовку.

На основании Соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Абхазии и России от 11 ноября 2009 года в специальных высших учебных заведениях МВД РФ в настоящее время обучаются 86 курсантов из Абхазии.