Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 20260 человек. Зарегистрировано 284 летальных случаев. Выздоровели 16429 человек.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Два пациента с диагнозом COVID-19, мужчина 61 и женщина 81 года, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 101 человека из 372 протестированных.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 195 пациентов, в тяжелом состоянии 56 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 45 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 49, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.