23:38 20 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.49
  • EUR87.77
Поиск

Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

© AFP 2019 / FRED TANNEAU
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1411)
17301
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/14/1032876871.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210720/1032877814/Dva-patsienta-s-COVID-19-skonchalis-v-Gudautskom-gospitale.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 20260 человек. Зарегистрировано 284 летальных случаев. Выздоровели 16429 человек.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Два пациента с диагнозом COVID-19, мужчина 61 и женщина 81 года, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 101 человека из 372 протестированных. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 195 пациентов, в тяжелом состоянии 56 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 45 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 49, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1411)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
После стихии: Европа под слоем грязи и воды
Безос в космосе: полет миллиардера на New Shepard
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться