Мера пресечения для фигурантов дела о перестрелке в Сухуме будет избрана 21 июля

Перестрелка, в результате которой погибли двое и был ранен один человек, произошла в Новом районе Сухума 17 июля.

СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Сухума обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в уголовном деле о перестрелке в Новом районе, рассказал Sputnik заместитель прокурора города Сухум Алиас Трапш.

Материалы уже переданы в суд, и прокуратура просит заключение под стражу фигурантов этого дела сроком на два месяца. Суд должен принять решение в среду 21 июля.

"Прокуратура города Сухум в рамках расследования уголовного дела вышла с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых по уголовному делу Игоря Гудалия и Аслана Зухба", - сказал он.

Согласно материалам уголовного дела, 17 июля, около 20:00, Руслан Гудалия, Игорь Гудалия, Гарри Авидзба и Аслан Зухба, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, незаконно перевозимыми группой лиц по предварительному сговору, на автомобиле Nissan Skyline под управлением Аслана Зухба прибыли к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е Сентября в Сухуме на встречу с Бесланом Дзыба. Группу сопровождали еще трое человек, следовавших на двух автомобилях.

По данным следствия, во время встречи между Дзыба и Гудалия Русланом, Авидзба и Зухба произошла ссора, переросшая в драку, после чего Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и ранил Аслана Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за всем происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, убив Беслана Дзыба.

В отношении Игоря Гудалия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии (убийство, совершенное общеопасным способом). По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК Абхазии (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) уголовное дело возбуждено в отношении Руслана Гудалия, Гарри Авидзба, Аслана Зухба и Игоря Гудалия. Последний был задержан сегодня сотрудниками милиции.

Аслан Зухба взят под стражу, его перевели из Республиканской больницы в медучреждение МВД под охрану. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию Гарри Авидзба продолжаются.

Производство предварительного следствия осуществляет следственная группа прокуратуры города Сухум.