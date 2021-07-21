Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале снова вышел из строя

Аппарат компьютерной томографии был доставлен в Гудаутскую центральную районную больницу в начале сентября прошлого года.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя из-за перепадов электроэнергии, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

По поручению министра здравоохранения незамедлительно были вызваны специалисты из Белоруссии, которые завтра приступят к диагностике оборудования.

По той же причине в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя рентген-аппарат, иностранные специалисты также осмотрят оборудование и дадут свое заключение.

Вышел из строя и мобильный переносной рентген-аппарат в Сухумской инфекционной больнице. Инженеры завтра приступят к осмотру аппарата, но уже сейчас называют причиной выхода из строя аппарата - увеличение нагрузки на оборудование в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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