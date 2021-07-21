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Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале снова вышел из строя

© Foto / facebook / Butba Eduard
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1412)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210721/1032880481/Kompyuternyy-tomograf-v-Gudautskom-gospitale-snova-vyshel-iz-stroya.html

Аппарат компьютерной томографии был доставлен в Гудаутскую центральную районную больницу в начале сентября прошлого года.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя из-за перепадов электроэнергии, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

По поручению министра здравоохранения незамедлительно были вызваны специалисты из Белоруссии, которые завтра приступят к диагностике оборудования.

По той же причине в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя рентген-аппарат, иностранные специалисты также осмотрят оборудование и дадут свое заключение.

Вышел из строя и мобильный переносной рентген-аппарат в Сухумской инфекционной больнице. Инженеры завтра приступят к осмотру аппарата, но уже сейчас называют причиной выхода из строя аппарата - увеличение нагрузки на оборудование в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1412)

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