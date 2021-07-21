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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 июля

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (149)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять как ложбина высотного циклона с северо-запада, так и южного.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В четверг 22 июля в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С,  днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (149)

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