Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 июля

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Абхазия запросит у России поставку электроэнергии для работы майнеров Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию запрещены до 31 марта 2022 года. 76

Новые тарифы и электросети: план оптимизации энергообеспечения Абхазии На прошлой неделе решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России был согласован план мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии. 899