Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 июля

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В четверг 22 июля в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +25°С до +30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.