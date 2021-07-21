Борьба с наркотиками: совещание силовиков прошло в прокуратуре Сухума

Генеральная прокуратура Абхазии провела координационное совещание, посвященное результатам работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов за 2019 и 2020 годы.

О том, насколько успешно удается правоохранительным органам бороться с наркотрафиком и незаконным оборотом наркотиков в стране, сколько людей получили наказание за эти преступления, какие объемы выявляют сотрудники МВД Абхазии и какие проблемы существуют на таможне, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Статистика и уголовные дела

На координационном совещании с докладом выступил и.о. заместителя генерального прокурора Даур Амичба, который привел статистические данные результатов работы правоохранительных органов в борьбе с наркотиками.

По его словам, анализ статистических данных свидетельствует о темпе ежегодного прироста потребителей наркотических средств и психотропных веществ. За 2019 и 2020 годы следственные органы возбудили 360 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков, 333 из которых были направлены в суд в отношении 337 человек.

За пять месяцев 2021 года возбуждено 62 уголовных дела. 59 из них направлено в суд в отношении 62 человек.

"Из общего количества возбужденных дел (422) 53 дела связаны с выращиванием наркосодержащих растений, 48 из которых уже направлены в суд. За указанный период по фактам незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта возбуждено 337 уголовных дел, из которых 43 дела связаны с незаконным ввозом наркотических средств и психотропных веществ", - доложил Амичба.

Тридцать два аналогичных уголовных дела, но с целью сбыта, были заведены за этот отрезок времени, и девять из них связаны с ввозом на территорию страны. Всего по фактам ввоза наркотиков и психотропных веществ с 2019 года возбуждено 52 уголовных дела, 50 из которых направлены в суд с обвинительным заключением и два находятся на стадии расследования. Одно дело было заведено по факту незаконного вывоза наркотиков за пределы Абхазии.

Более 90% людей, в отношении которых были заведены уголовные дела, приобрели наркотические вещества для личного пользования. Другие же ставили перед собой цель их сбыть.

В общем количестве запрещенных средств доминируют марихуана и маковая соломка. За хранение и перевозку метадона завели 78 уголовных дел, что составляет 21% от общего числа. Также правоохранительные органы за рассматриваемый период изъяли амфетамин, кодеин, героин, мефедрон, прегабалин ("лирика" - прим.) и завели уголовные дела.

"Распространение синтетических наркотиков представляет особую угрозу, поскольку многие из них по своим действиям значительно сильнее наркотических средств растительного происхождения. Они вызывают быстрое привыкание, оказывают более разрушительное действие на физическое и психологическое здоровье человека", - подчеркнул Амичба.

Из общего количества выявленных преступлений по незаконному обороту наркотиков 12,5% пришлось на незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений.

По данным Амичба, из 369 уголовных дел 44 возбуждено по признаку в особо крупном размере. Преступления по незаконному обороту наркотиков совершают в основном мужчины, но среди фигурантов дел нередко бывают и женщины. Например, за анализируемый период уголовные дела были заведены на 15 женщин, восемь из которых были привлечены к ответственности за незаконный ввоз наркотических веществ в Абхазию.

Как показывает практика, наркотики принимают в стране представители всех возрастных категорий в одинаковом соотношении, а возраст людей, занимающихся посевом и выращиванием наркосодержащих растений, в большей степени составляет от 40 до 60 лет.

В 2020 году по фактам незаконного оборота наркотиков возбудили 188 уголовных дел, 171 дело было направлено в суд. В 2019 году – 162 дела направили в суд.

"Несмотря на то, что в 2020 году количество выявленных преступлений по фактам незаконного оборота наркотиков увеличилось на 8,5%, следует отметить, что количество дел по сбыту и приобретению наркотических средств с целью сбыта уменьшилось в два раза. Также на 30% уменьшилось количество преступлений по ввозу наркотических средств и психотропных веществ", - сказал Амичба.

По мнению Амичба, этому способствовали ограничительные меры, введенные на границе с Россией из-за пандемии коронавируса, а также усиление контроля за перемещением товаров там.

С 2019 года по первое полугодие 2021 года были выявлены попытки ввоза в Абхазию крупных партий наркотиков. В частности, речь идет об изъятии у граждан России метадона весом 95,5 граммов, 350 граммов, 180 граммов, героина весом 16,5 грамма, а у одного гражданина Абхазии обнаружили 3,5 килограмма марихуаны. В отношении одного человека завели уголовное дело о попытке вывоза 3,5 килограмма марихуаны. Суд вынес обвинительный приговор по всем, кроме двух дел, которые сейчас на стадии судебного разбирательства.

Как сказал Даур Амичба, в распространении наркотиков активно используются интернет-ресурсы.

"Один из основных способов совершения наркопреступления в настоящее время является бесконтактный сбыт наркотиков посредством использования интернет-сервисов. С этой целью используются возможные мессенджеры. Применение электронных платежных систем путем передачи логина и паролей интернет-кошелька, зарегистрированного на покупателя, сбытчику наркотиков обеспечивает анонимность факта оплаты", - отметил он.

Он уверен, что в целях повышения эффективности работы по раскрытию подобных преступлений необходимо в структуре МВД и СГБ организовать проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие наркоугрозе в сфере IT-технологий.

За рассматриваемый период правоохранительными органами изъято 967,5 грамма метадона, 583,5 грамма прегабалина, марихуана – 17 килограммов, 463 грамма маковой соломки, мефедрон – 7,5 грамма, героин – 16,5 грамма, кодеин – 0,5 грамма, амфетамин – 0,1 грамма.

Наказания и сроки

По информации Даура Амичба, за незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта к лишению свободы в 2019 году осудили 11 человек и 44 человека получили условное наказание. За сбыт осудили пять человек и все они отбывают наказание в местах лишения свободы.

"По ввозу осуждено 11 человек. Из них пять получили реальное наказание и шесть – условное. В данном случае эти шесть человек – за прегабалин. По незаконному посеву осуждено 19 человек к реальному лишению свободы, 15 – условно", - отметил он.

В 2020 году суды Абхазии рассмотрели 118 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 105 человек по ним осуждено. Среди них была одна женщина. Из общего количества уголовных дел 28 человек были амнистированы. За хранение наркотиков реальный срок получили 15 человек, условно – 104 человека и выписали два штрафа.

За сбыт десять человек получили реальный срок, двое условный. 13 человек получили реальный срок за ввоз и восемь – условный срок. Четырех человек осудили за посев наркосодержаших растений, и пятеро получили условный срок. Один человек был оправдан.

Амичба напомнил, что в марте прошлого года Парламент Абхазии ужесточил наказание за сбыт и ввоз наркотических средств в особо крупном размере вплоть до пожизненного заключения и смертной казни за эти преступления. Однако, подчеркнул он, эти нормы не реализовываются в судебной практике.

Он привел примеры, когда суд за подобные преступления вынес приговоры о лишении свободы сроком на 15 лет и штраф в размере 600 тысяч рублей и один миллион рублей.

В наркологический диспансер в 2019 и 2020 годах правоохранительные органы для медицинского освидетельствования доставили 1021 человека, у 332 из которых в крови обнаружили наркосодержащие вещества. Более 550 человек отказались проходить эту процедуру.

Культивирование и ввоз

Первый заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба сказал, что нареканий к сотрудникам Управления контроля по обороту наркотиков МВД Абхазии по сбору и качеству уголовных материалов нет.

При этом он обратил внимание на проблемы, связанные с культивированием наркосодержащих растений и ввозом запрещенных веществ на территорию Абхазии.

"Если говорить о культивировании, то можно немного критично охарактеризовать работу на местах. Эти насаждения, как правило, не превышают пять, десять, пятнадцать корней. То есть, мы в основном выявляем и документируем потребителей, но давно не выявляли крупные плантации. Хотя такая проблема у нас есть", - считает Тыркба.

В качестве подтверждения своей позиции он вспомнил случай, когда некий гражданин страны Кещян попытался вывезти 3,5 килограмма марихуаны. Впоследствии удалось также выяснить имя его соучастника по фамилии Культуриди, который занимался заготовкой этого наркотика, и у него изъяли 2,5 килограмма марихуаны.

По словам начальник отдела СГБ Абхазии Нахара Лагвилава, вопрос незаконного оборота наркотических средств в республике остается сложным, существует ряд факторов, которые влияют на устойчивый рост преступлений в этой области.

К ним относятся сложная социально-экономическая ситуация в стране, высокий уровень безработицы, способствующий увеличению количества наркозависящего населения, а также возможность культивирования наркосодержащих растений, использование наркодилерами современных технологий, отсутствие развитого и своевременного международного сотрудничества в сфере борьбы с этой проблемой.

Согласно оперативным данным, наиболее благополучная криминогенная обстановка в сфере оборота наркотиков за период 2019 и 2020 годов складывается в Сухуме, Сухумском, Гулрыпшском и Гудаутском районах.

Как отметил Лагвилава, метадон в основном попадает в Абхазию из России, но организаторы каналов, переправки и сбыта, как правило, находятся в Российской Федерации, что затрудняет оперативно-розыскные мероприятия.

Цена на наркотики в Абхазии в три-пять раз дороже, чем в соседнем государстве, что делает этот незаконный бизнес особенно прибыльным на территории республики.

"Полученное в результате реализации наркотических средств от наркозависимых граждан за два предыдущих года приблизительно составляет более 90 миллионов рублей. Эта цифра может быть намного больше. В 2019-м и 2020 году выявлено несколько десятков киви-кошельков, принадлежащих членам преступных организаций, занимающихся сбытом наркотических средств. В том числе международные преступные группы", - сказал Лагвилава.

Для того чтобы выявить членов ОПГ, отметил он, Служба госбезопасности направляет запросы по партнерским каналам в органы ФСБ России, но из-за отсутствия оперативности в получении сведений о владельцах или пользователях интернет-кошельков, поступающие ответы в большинстве случаев теряют свою актуальность. Лагвилава считает, что для решения этой проблемы необходимо разработать совместный с Россией межведомственный план.

Многие запрещенные в свободной продаже как в России, так и в Абхазии препараты можно легко купить в аптеках, например, Сочи по завышенным ценам. Зачастую те же препараты приобретаются в республике с использованием свидетельства об инвалидности ветеранов войны и рецепты врачей.

Следственный отдел СГБ с 2019 по 2020 годы в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков возбудил четыре уголовных дела. Пять человек осудили. Четверо из них получили реальное наказание, а один – условное.

Проблемы на таможне

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа рассказал, что руководство ведомства по представлению прокурора по транспорту дало указание оперативным подразделениям ГТК о выявлении незаконного перемещения через границу наркотических средств и установлению лиц, причастных к этому.

"Требование к повышению уровня эффективности правоохранительной деятельности таможенных органов повлекли за собой увеличение объемов проводимой работы, которая повысила нагрузки на каждое должностное лицо правоохранительных подразделений ГТК. Данная проблема требует увеличение штатной численности сотрудников этих подразделений для эффективного выполнения возложенных на них задач", - отметил он.

Лабахуа добавил, что нехватка кадров, технических и иных возможностей не позволяют полноценно реагировать на пресечение фактов незаконного перемещения через границу наркотиков.

В настоящее время оперативный блок ГТК испытывает трудности в оперативно-розыскной деятельности. В отличие от российских коллег у них нет оперативно-технических и поисковых подразделений.

В связи с этим, уверен Лабахуа, возникла необходимость в создании хотя бы одного специализированного подразделения в структуре управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями. Для этого нужно привлечь профессиональных специалистов и кинологов.

"Трудноразрешимой пока остается проблема профессиональных кадров в оперативных подразделениях таможни. Дает о себе знать не очень высокий уровень профессиональной подготовки и слабая материально-техническая база", - сказал он и добавил, что для борьбы с контрабандой на таможне нужно специальное оборудование в пунктах пропуска, которое могут определять состав перевозимого груза, просвечивать и просматривать его для обнаружения тайников в транспорте, контейнерах и ручной клади.

Такого оборудования у ГТК нет, но есть подвижки в этом вопросы. По словам Лабахуа, на следующей неделе должны составить перечень техсредств таможенного контроля согласно договоренности с российскими коллегами. В список войдут сканеры, портативные рентген-установки, которые приобретут за счет средств ГТК.

Пока собственных возможностей для эффективной борьбы с наркотрафиком у ведомства недостаточно, сотрудник таможни принимают участие в этой работе совместно с УКОН МВД Абхазии. За последние два с половиной года они участвовали в четырех таких операциях.

Резюмируя координационное совещание, Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сказал, что проблема с незаконным оборотом наркотиков возникла в стране давно, и в разное время были разные методы борьбы с ней. Он также обратил внимание на то, что с начала пандемии наблюдается снижение объемов ввоза наркотиков в Абхазию, притом что уже почти два года в более 70 странах фиксируется увеличение наркотраффика.