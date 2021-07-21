Новые тарифы и электросети: план оптимизации энергообеспечения Абхазии

На прошлой неделе решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России был согласован план мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии.

К разработке плана приступили еще в марте, а в мае документ был направлен на согласование в уполномоченные органы России. Детали рассказала на брифинге вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Асмат Цвижба, Sputnik

Обоснованный тариф

В плане указано, что в третьем квартале 2021 года будет утверждена методология расчета и применения тарифов на электричество. Новый тариф будет включать в себя расходы на поставку электричества, эксплуатацию электросетей, установку приборов учета.

"Изменение тарифной политики не предполагается в рамках шоковой терапии. Мы будем планомерно менять тариф и доведем его до экономически обоснованного в течение пяти лет", - объяснила Озган.

Порядок тарифа будет определен для каждой категории потребителей: для тех, у кого установлены приборы учета, для тех, у кого их нет, и для потребителей, у которых есть оборудование для майнинга криптовалюты.

В четвертом квартале 2021 года планируется утверждение нормативов потребления электроэнергии.

"Расчет и утверждение нормативов потребления физическими лицами, у которых нет приборов учета, будут основываться, в том числе, исходя из среднемесячного потребления. Норматив потребления будет разграничен по принципу село-город", - рассказала министр.

Увеличить собираемость

План мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии включает не только тарифную политику, но и механизмы увеличения собираемости оплаты за электричество.

"Конечно, очень низкий уровень собираемости, особенно среди физических лиц. У нас есть села, где уровень собираемости составляет от одного до пяти процентов. Картина неудовлетворительная, общая сумма дебиторской задолженности составляет два миллиарда рублей", - сказал Озган.

План мероприятий по увеличению собираемости включает два раздела. Первый – легализация подключения оборудования для майнинга "путем утверждения порядка взаимодействия энергоснабжающей организации и потребителя, имеющего оборудования для майнинга. Порядок взаимодействия предполагает, что майнеры будут обязаны обеспечить отдельный учет электроэнергии, которую потребляют аппараты, вне зависимости от их мощности.

Второй раздел – установка приборов учета электричества. План по установке приборов будет разработан в четвертом квартале 2021 года. Он предполагает поставку приборов в рамках долгосрочного договора с отсрочкой оплаты.

Первые приборы учета будут установлены уже в 2022 году в Сухуме, их будет примерно 10-15 тысяч штук, после техника будет установлена в других регионах.

Второй раздел также подразумевает принятие решения о реструктуризации в 2022 году имеющейся потребительской задолженности по оплате электричества с возможностью поэтапного списания в случае стопроцентной оплаты в рамках текущего потребления.

"Уже состоялись две рабочие встречи в Москве с потенциальными исполнителями программы. Есть организация, которая уже побывала в республике, и в ближайшее время мы приступим к реализации плана мероприятий", - сказала Озган.

Восстановление и ренновация электросетей

Для решения этой задачи Министерство предлагает разработку и принятие нормативов, которые будут регулировать привлечение российских инвестиций в энергетику.

В первом квартале 2022 года планируется проработать условия привлечения российских инвестиций, которые будут предусматривать гарантированный возврат вложенных средств. Не исключается, что заключенные соглашения будут иметь регулярный характер.

В 2022 году также будут разрабатывать схему и программу развития электроэнергетики на пять лет и утверждать инвестиционную программу по восстановлению объектов электросетевой инфраструктуры.

Восстанавливать инфраструктуру планируют и с помощью Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на пять лет с финансированием в 4,7 миллиарда рублей.

Долги "Черноморэнерго"

В четвертом квартале 2021 года будет проведен аудит активов "Черноморэнерго" для определения их перечня и оценочной стоимости.

По словам Кристины Озган, отсутствие обоснованного тарифа, низкая оплата за потребленное электричество, отсутствие приборов учета, высокий износ электросетей привели к финансовым сложностям "Черноморэнерго" и отсутствию возможности проводить своевременные ремонтные и профилактические работы.

Кроме того, одна из ключевых проблем – высокое количество льготников, которые платят лишь половину сумму от своего потребления.

"Источники финансирования льготников не определены, возникающая разница относится на расходы "Черноморэнерго". Учитывая тяжелое финансовое положение организации, сформирована большая задолженность в бюджет", - сказала Озган.

Выход из кризиса для "Черноморэнерго" министр видит в реструктуризации долгов путем "зачета стоимости предоставленных льгот эквивалентной суммам задолженности".

Вопрос будет рассматриваться в рамках разработки законопроекта с последующим вынесением на рассмотрение Народного Собрания. Озган выразила надежду на конструктивный подход депутатов при рассмотрении вопроса.