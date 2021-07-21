Глава Минэка Абхазии рассказала о ходе реализации Инвестпрограммы 2020-2022

СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Лимит финансирования в 2021 году в рамках Инвестиционной программы на 2020-2022 годы составляет 1 350 000 рублей, рассказала на брифинге для журналистов вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

По ее словам, из этой суммы уже освоено 226 миллионов рублей. На 2021 год запланировано 44 мероприятия, из них семь объектов переходящие, 37 мероприятий прошли государственную экспертизу, по 35 объектам заключен государственный контракт, а по двум готовятся документы к подписанию госконтракта.

"Мы начинаем старт программы 2021 года. Очень рассчитываем на то, что мы не будем допускать переходящих остатков, поскольку по решению Межправкомиссии наличие остатков дает возможность российской стороне перераспределять их", - сказала министр.

По словам министра, остро стоит вопрос изменения цен на материалы в ходе реализации Инвестпрограммы.

"Мы провели детальный анализ, УКС подготовил расчеты по возможному изменению сметной стоимости объектов, которые должны быть реализованы в текущем году. Мы проводим консультации с уполномоченным органом с российской стороны, который отвечает за реализацию программы. Скорее всего, мы будем проходить повторно экспертизу параллельно с проведением работ с целью возмещения возможной разницы. Мы ее прогнозируем, поскольку подорожание, которое произошло за последние полгода, может существенно изменить стоимость объекта", - объяснила она.

Озган прокомментировала ход строительства некоторых объектов, финансируемых за счет Инвестпрограммы. По словам министра, строительство Ткуарчалской больницы практически завершено, ожидается доставка недостающего оборудования, и объект будет готов к открытию.

Также Кристина Озган рассказала, что при решении о перераспределении средств Инвестпрограммы на ремонт ВЛ "Ачгуара", было решено остаток денег направить на разработку генеральной схемы газификации Абхазии. Мероприятия намечены на 2021-2022 годы.

"Мы обратились в "Газпром" и Минэнерго, чтобы они определились с уполномоченной организацией, которая будет с абхазской стороной подписывать контракт на разработку технического задания", - сказала она.

Идут переговоры и по определению источника финансирования аэропорта в Абхазии, добавила министр.

"Мы задействовали всевозможные ресурсы, чтобы в этом году заключить контракт на разработку проектно-сметной документации. У нас сформирована рабочая группа вместе с Минтрансом и Росавиацией, которая совещается минимум раз в месяц. Уже разработана дорожная карта. Там определены конкретные мероприятия, сроки и ответственность за их реализацию", - сказала она.

По словам Озган, идет работа над формированием Инвестиционной программы 2023-2025, возобновлением программы льготного кредитования, реализацией программы субсидирования по компенсации процентных ставок в сфере сельского хозяйства, туризма и перерабатывающей промышленности. Министр выразила надежду, что к концу года будут определены конкретные планы и способы реализации задач.