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Коронавирус диагностирован еще у 171 человека в Абхазии

© AFP 2019 / FRED TANNEAU
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1413)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210721/1032884992/Koronavirus-diagnostirovan-esche-u-171-cheloveka-v-Abkhazii.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 20431 человек. Зарегистрировано 284 летальных случая. Выздоровели 16552 человека.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 171 человека из 518 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 188 пациентов, в тяжелом состоянии 61 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 33, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1413)

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