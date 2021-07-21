Коронавирус диагностирован еще у 171 человека в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 20431 человек. Зарегистрировано 284 летальных случая. Выздоровели 16552 человека.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 171 человека из 518 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 188 пациентов, в тяжелом состоянии 61 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 33, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.