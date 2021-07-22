Глава Миграционной службы Абхазии подвел итоги работы за полгода

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. По данным на 1 июля 2021 года, в Абхазии находятся 2 908 иностранных граждан, не имеющих возможности возвращения на родину из-за эпидемиологических ограничений, установленных на въезд в Россию в связи с COVID-19, сообщил руководитель Государственной миграционной службы Рамин Габлая на встрече с премьером в четверг 22 июля. Об этом сообщается на сайте Кабмина Абхазии.

Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС за первое полугодие 2021 года составила более 15 миллионов 610 тысяч рублей, отметил Габлая.

По его словам, трудовые мигранты в Абхазию прибывали из России, Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдовы, Турции, Украины, Белоруссии, Южной Кореи, Китая, основной поток иностранных граждан шел из Таджикистана и Узбекистана.

Глава Миграционной службы предложил ряд мер по повышению эффективности работы ГМС. Так, по его словам, для обеспечения полноты контроля за трудовой миграцией нужно восполнить существующие в миграционном законодательстве Абхазии пробелы. Первостепенной задачей в этом направлении он указал усовершенствование регистрационного учета иностранных граждан по месту (адресу) временного пребывания (проживания) на территории республики. Также Габлая считает необходимым ввести процедуру прохождения обязательного медицинского обследования иностранных граждан при получении разрешительных документов, особенно в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Кроме того, глава Миграционной службы предложил определить ограничения для ВИЧ-положительных трудовых мигрантов и тех, у кого подтвержден диагноз гепатита В или С. Габлая указал, что процедура административного выдворения в отношении таких лиц, указанная в Инструкции 2012 года, неисполнима в связи с тем, что административное выдворение иностранных граждан назначается судами и только за совершение административных правонарушений.

Премьер-министр поручил руководству ГМС проработать эти вопросы с уполномоченными органами государственной власти.