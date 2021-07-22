Борьба с майнингом и COVID-19, свалка и голубика: чем живет Галский район

Глава администрации Галского района Константин Пилия рассказал на радио Sputnik Абхазия о том, как в районе борются с незаконным майнингом, какая обстановка на полигоне бытовых отходов, о разработке экономического паспорта района и о том, на какую ягоду делают "ставку".

Где и сколько аппаратов для добычи криптовалют обнаружили в Галском районе и как их подключили, какая ситуация там с коронавирусной инфекцией, почему планируют сокращать бюджетников, а также когда ожидается первый урожай голубики и что с этого получит районный бюджет, читайте в материале Sputnik.

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Майнинг

Президент Абхазии Аслан Бжания на расширенном совещании в Сухуме предупредил глав районных администраций о личной ответственности за эффективность борьбы с незаконной добычей криптовалют.

Первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба рассказал, что за период с 4 по 12 июля были выявлены и демонтированы 2450 аппаратов по добыче криптовалют на территории страны и более 600 аппаратов обнаружили в криптоотеле в селе Алакумхара Галского района.

Как рассказал глава администрации Галского района Константин Пилия, в понедельник 19 июля он вместе с первым вице-премьером Кристиной Озган и первым заместителем председателя СГБ Тимуром Ахиба побывал на ИнгурГЭС, чтобы выяснить, откуда именно в этот криптоотель поступает электричество.

"Это не из абхазского энергетического лимита. Получилось так, 40% вырабатываемой электроэнергии ИнгурГЭС идет на обеспечение Абхазии и 60% электричества идет на обеспечение Грузии, но сама гидроэлектростанция, как производство, имеет дополнительную энергетику и свой трансформатор для своих нужд. Эта энергетика не с абхазского или грузинского лимита – она для содержания ГЭС", - объяснил Пилия.

Он уточнил, что к этой линии подключены 30 семей, так как у "Черноморэнерго" там нет своих сетей. Впоследствии к этой линии незаконно подключились другие люди с целью добычи криптовалюты в период, когда работа ИнгурГЭС была приостановлена из-за ремонтных работ.

О начале строительства ангара в том месте профильным органам было известно с самого начала, но оборудования для майнинга тогда еще не было. На тот момент не было понятно, что именно там будет, добавил Пилия.

"Через месяц, когда мы туда снова поехали, там уже поставили 180 "машинок". Мы их отключили, трансформатор отключили. Я ездил к руководителю ИнгурГЭС и сказал, что к их линии подключены такие-то аппараты. Он, конечно, был крайне удивлен. Обещал, что разберется, посмотрит по журналу, кто дал команду о подключении, так как просто к сетям не подключишься. Эту работу провели, но еще через две недели там оказалось еще 600 аппаратов", - рассказал Пилия и добавил, что оборудование было изъято, а объект обесточен.

В целом по Галскому району крупных майнинг-ферм уже нет, но аппараты для добычи криптовалют разобрали по домам, и профильные структуры проводят работу по их выявлению в частном секторе, подчеркнул он.

Если сравнивать объемы потребления электроэнергии в районе два года назад и сейчас, то разница составляет два мегаватта. Пилия считает, что это происходит из-за аппаратов, которые установили у себя дома жители города. При этом он не исключает, что на такие показатели также может влиять естественное увеличение потребления электричества в связи с открытием новых производственных объектов и количества бытовой техники в домах, но разбираться - так ли это, еще предстоит.

Ситуация с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Галском районе стабильная. Как рассказал Пилия, в Галском районе зафиксировано наименьшее количество заболевших в сравнении с остальными районами Абхазии.

"У нас на сегодня 34 человека с коронавирусом. Они все находятся на амбулаторном лечении. За ними следят наши врачи. В тяжелом состоянии пациентов нет. На границе (с Грузией - прим.) поставили медицинский пункт, где ведем учет прохождения вакцинации и тех, у кого есть антитела и наличие ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы", - отметил Пилия.

От тех, кто пересек государственную границу по реке Ингур в сторону соседнего государства и вернулся обратно в течение трех суток, ПЦР-тест, справка о вакцинации или справка о наличии антител не требуется.

Выращивание голубики

В Галском районе будут выращивать голубику. На этот проект выделено 200 гектаров земли, 60 из которых уже готовы к использованию, рассказал Константин Пилия. Сажать ягоду планируют начать ближе к осени.

"Я в этот проект очень верю. Там будет около 150 рабочих мест. Они запрашивают еще несколько гектаров земли, но мы договорились о том, что они реализуют этот проект, а потом мы еще добавим. Фирма называется "Органик-Агро", - сообщил Пилия.

Выращивание голубики этой компанией включает в себя весь производственный цикл – сбор, упаковывание, реализация в России. Первый полноценный урожай ожидается в течение трех лет. В бюджет Галского района будут поступать деньги с подоходного и земельного налогов.

Переполненная свалка

После закрытия свалки бытовых отходов в Сухуме с апреля 2019 года столичный мусор стали вывозить на полигон в селе Шашикуара в Галском районе. Ранее в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа рассказал, что эта свалка сможет принимать мусор до конца 2021 года, так как к тому времени переполнится.

Константин Пилия подчеркнул, что проблема действительно серьезная. Он ее обсуждал с главой столичной администрации Бесланом Эшба и попросил предусмотреть некую дотацию для обработки отходов, но договориться не удалось.

"Разговор не получился. Сухуму самому тяжело с финансами. До конца 2021 года мы выдержим, но дальше надо менять место, но это место, где мы решили выбрасывать мусор, не подходит для этого. Там сельхозземли, все это просачивается в грунт, в небольшие речушки и попадает все, конечно же, в море", - объяснил он.

Пилия также выразил надежду на то, что в 2022 году полигон бытовых отходов в Гулрыпшском районе все же будет достроен, и мусор начнут возить туда. В 2019 году Правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли на создание этого полигона в селе Кацикыт, где будет предусмотрена возможность брикетирования отходов, вывоз пластика и целлофана за пределы страны.

Экономический паспорт

Создан экономический паспорт Галского района. По словам Пилия, специалисты в нем указали наиболее выгодные для района экономические направления, методы оптимизации расходов и дали ряд рекомендаций. Например, они рекомендуют сократить количество работников бюджетной сферы, так как некоторые штаты не нужны на постоянной основе в каждой организации.

"К примеру, не создавать в каждом отделе штат электрика, а создать определенный штат в городском хозяйстве, которое будет обслуживать всю администрацию и все отделы. Вот такого рода заключения в этом экономическом паспорте и вы увидите его отражение в бюджете 2022 года", - рассказал он.

По словам Пилия, он уже предупредил руководителей госучреждений о том, что начнутся сокращения без уменьшения фонда заработной платы. Оставшимся работникам зарплаты поднимут наряду с требованиями к ним.