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Нацбанк Абхазии сообщил о возросшей экономической активности в 2021 году

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую систему Абхазии за первое полугодие 2021 года в рублевом эквиваленте, составил 37,3 миллиарда рублей.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Приток денег в Абхазию увеличился на 6,6 миллиарда рублей за первые шесть месяцев 2021 года, сообщает Нацбанк Абхазии. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отмечается, что трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую систему Абхазии за первое полугодие 2021 года в рублевом эквиваленте, составил 37,3 миллиарда рублей, что на 12,8 миллиарда рублей (52%) больше показателя аналогичного периода 2020 года. Приток денежных средств в Абхазию через банковскую систему составил 19,5 миллиардов, а отток – 17,8 миллиарда рублей, а значит, положительное сальдо движения денежных средств составило 1,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении. 

Нацбанк напоминает, что за аналогичный период 2020 года сальдо трансграничного движения денежных средств было отрицательным в размере 1,3 миллиарда рублей. Такие показатели связывают с ограничениями, существовавшими на абхазско-российской границе из-за угрозы распространения COVID-19.

Основной валютой платежа в первом полугодии 2021 года был российский рубль, на который приходится 87,1% от общего объема трансграничных операций. На доллар США пришлось 7,5%, евро – 4,0%, на остальные – (японская йена, китайский юань, турецкая лира) - 1,4%.

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