Нацбанк Абхазии сообщил о возросшей экономической активности в 2021 году

Трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую систему Абхазии за первое полугодие 2021 года в рублевом эквиваленте, составил 37,3 миллиарда рублей.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Приток денег в Абхазию увеличился на 6,6 миллиарда рублей за первые шесть месяцев 2021 года, сообщает Нацбанк Абхазии.

Отмечается, что трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую систему Абхазии за первое полугодие 2021 года в рублевом эквиваленте, составил 37,3 миллиарда рублей, что на 12,8 миллиарда рублей (52%) больше показателя аналогичного периода 2020 года. Приток денежных средств в Абхазию через банковскую систему составил 19,5 миллиардов, а отток – 17,8 миллиарда рублей, а значит, положительное сальдо движения денежных средств составило 1,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

Нацбанк напоминает, что за аналогичный период 2020 года сальдо трансграничного движения денежных средств было отрицательным в размере 1,3 миллиарда рублей. Такие показатели связывают с ограничениями, существовавшими на абхазско-российской границе из-за угрозы распространения COVID-19.

Основной валютой платежа в первом полугодии 2021 года был российский рубль, на который приходится 87,1% от общего объема трансграничных операций. На доллар США пришлось 7,5%, евро – 4,0%, на остальные – (японская йена, китайский юань, турецкая лира) - 1,4%.