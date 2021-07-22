Абхазия договорилась с Россией об отправке мобильного госпиталя в республику

Ситуация с распространением коронавируса в Абхазии стала ухудшаться с начала лета, на сегодняшний день выявлено до 20,5 тысячи случаев COVID-19, летальность достигла 284 человек.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. В Абхазию вновь прибудет российский военный мобильный госпиталь на 150 койко-мест, такая договоренность достигнута по итогам переговоров руководства двух стран, сообщил президент Аслан Бжания членам Совбеза на совещании, которое прошло в четверг 22 июля.

Глава государства поручил правительству в течение двух дней выбрать место размещения госпиталя и создать соответствующие условия для проживания приглашенных военных медиков.

Президент отметил, что будут изысканы все необходимые средства для организации мобильного госпиталя, а также поддержания Гудаутского госпиталя, Сухумской инфекционной больницы и других стационаров.

Кроме того, Бжания сообщил, что находится на постоянной связи с Администрацией президента Российской Федерации по вопросу доставки в Абхазию второй партии вакцины "Спутник V". "Мы находимся в приоритете, и этот вопрос будет решен", - сказал он.

Президент поручил премьеру взять на особый контроль закуп дорогостоящих препаратов для больных COVID-19. По словам Анкваб, в этом году на борьбу с коронавирусной инфекцией было выделено 197 миллионов рублей.

Мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего за период работы российские военные медики приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.