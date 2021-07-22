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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (150)
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать холодный атмосферный фронт циклона с северо-запада.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. В пятницу 23 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, временами переходящий в ливневый дождь с грозой, местами возможен град. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами от 10 до 15 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С,  днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (150)

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