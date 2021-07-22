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На базе онкоцентра в Сухуме подготовят 40 мест для лечения COVID-пациентов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1415)
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Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили вопросы эпидемиологической обстановки и реформирования правоохранительной системы.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. В случае необходимости для срочного приема больных коронавирусной инфекцией 40 мест будут подготовлены в онкологическом центре в Сухуме, сообщил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Совбеза в четверг 22 июля.

Министр отметил необходимость увеличения койко-мест в медучреждениях республики ввиду имеющейся тенденции распространения инфекции.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия договорилась с Россией об отправке мобильного госпиталя в республику

По последним данным оперштаба, в главном ковидном центре Абхазии - Гудаутском госпитале - на стационарном лечении находятся 188 человек, ковид-отделения открыты при всех районных больницах. Сегодня же стало известно о том, что Абхазия договорилась с Россией о том, чтобы вновь отправить в республику многопрофильный мобильный госпиталь на 150 мест.

На заседании Совета безопасности было сказано о том, что благодаря усилиям абхазских врачей наметилась тенденция к более быстрому выздоровлению.

Президент поручил премьер-министру в ближайшее время провести заседание Координационного совета и представить действенные предложения по обеспечению ограничительный мер.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1415)

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