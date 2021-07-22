На базе онкоцентра в Сухуме подготовят 40 мест для лечения COVID-пациентов

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. В случае необходимости для срочного приема больных коронавирусной инфекцией 40 мест будут подготовлены в онкологическом центре в Сухуме, сообщил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба на заседании Совбеза в четверг 22 июля.

Министр отметил необходимость увеличения койко-мест в медучреждениях республики ввиду имеющейся тенденции распространения инфекции.

По последним данным оперштаба, в главном ковидном центре Абхазии - Гудаутском госпитале - на стационарном лечении находятся 188 человек, ковид-отделения открыты при всех районных больницах. Сегодня же стало известно о том, что Абхазия договорилась с Россией о том, чтобы вновь отправить в республику многопрофильный мобильный госпиталь на 150 мест.

На заседании Совета безопасности было сказано о том, что благодаря усилиям абхазских врачей наметилась тенденция к более быстрому выздоровлению.

Президент поручил премьер-министру в ближайшее время провести заседание Координационного совета и представить действенные предложения по обеспечению ограничительный мер.