Президент Абхазии поблагодарил юношу Леона Барциц, спасшего туристов в море

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил благодарность Леону Барциц, который спас туристов с тонущего катамарана у берегов Гудауты, и его отцу Милтону Барциц за то, что он воспитал храброго сына.

"Очень рад знакомству с вами. Хочу сказать вам спасибо за то, что воспитали такого сына. Несмотря на юный возраст, у него уже взрослые поступки, и его имя уже известно не только в Абхазии, но и в России. Он спас людей и, безусловно, для этого нужны смелость и силы", - сказал президент, обращаясь к Милтону Барциц, и пожелал Леону успехов в будущем.

Президент также отметил, что подписал распоряжение об оказании помощи Леону в поступлении в Московский финансовый университет при Правительстве России. Также Бжания вручил ему благодарственное письмо "за проявленное мужество при спасении утопающих туристов, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию" и конверт с деньгами. Как сказал глава государства, на покупку нового телефона от его имени.

Бжания поинтересовался о том, что произошло в тот вечер и как подросток сумел спасти жизнь двум людям. Леон вкратце рассказал о том, что он вместе с другом отдыхал на море, когда они услышали зов о помощи. Спустя несколько секунд они увидели, что примерно в 60 метрах от берега терпит бедствие катамаран, на котором были люди. Плавсредство накренилось и шло под воду.

Леон нашел на берегу доску для серфинга и поплыл к ним. На катамаране было пятеро взрослых и ребенок около шести лет.

"Посадил ребенка на доску, но потом его мать тоже захотела поплыть с нами. Я ей сказал держаться за конец доски. И мы все дружно, с усилиями благополучно добрались до берега. Мать ребенка меня поблагодарила и попросила вернуться за ее друзьями, но сделать этого мне не позволила моя учительница, которая тоже была на берегу. Побоялась за меня, но я тоже осознавал, что сил осталось очень мало, и вряд ли я смог бы вернуться обратно", - поделился с президентом Леон.

На вопрос Аслана Бжания о том, умели ли туристы плавать, Леон ответил, что ему это точно неизвестно, они держались за тонущий катамаран из последних сил. Помимо этого, у него сложилось впечатление, что компания была в подвыпившем состоянии.

"Афырхаца" (Герой - прим.)", - резюмировал президент и пошутил, что после того как Леон сдаст первую сессию и вернется домой с учебы, это событие надо будет "обмыть".

Как рассказал корреспонденту Sputnik сам Леон, перед встречей с президентом он испытывал волнение и представлял ее немного по-другому. Он признался, что не ожидал увидеть такого количества журналистов и предполагал, что встреча с главой государства пройдет в более уединенной обстановке.

"Я никогда не мог представить, что меня будет принимать президент в своем кабинете. Я этому очень рад", - сказал Барциц и добавил, что после того случая со спасенными туристами его жизнь изменилась. Леона стали узнавать на улице, к нему подходят незнакомые люди и хвалят, благодарят за проявленное мужество. Количество подписчиков в социальных сетях тоже существенно увеличилось.

От предложения начать учебу в московском вузе Леон отказываться не стал, и это удачно совпало с тем, что ему не удалось поступить в военное училище, куда он изначально планировал, из-за отсутствия лимитов.

Не обделило вниманием также руководство администрации Гудаутского района. Сегодня его принял глава района Баграт Боджгуа и подарил ему смартфон. Теперь в покупке нового гаджета необходимости у Леона нет, а деньги от президента он планирует потратить на проживание в Москве, куда скоро отправится учиться.

Отец Леона Милтон Барциц - бывший сотрудник правоохранительных органов Абхазии. По его словам, большего подарка, чем благодарность главнокомандующего в адрес сына, быть не может.

"Честно говоря, я и не думал, что внимание к моему сыну после случившегося будет на столь высоком уровне. Был очень этому удивлен", - сказал Барциц.

Милтон Барциц воспитывает троих сыновей. Поступком сына он гордится, но дело не только в воспитании, но и в врожденных качествах человека, уверен он.

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