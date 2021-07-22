Нарушение прав или оттягивание дела: суд рассмотрел дело о тройном убийстве

Четвертое заседание Верховного суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров состоялось 22 июня. На заседании в этот раз должны были быть допрошены свидетели обвинения по одному из предъявленных обвинений, но все пошло не по сценарию.

Асмат Цвижба, Sputnik

Ходатайство защиты

Обвиняемый Дато Ахалая заявил, что ему и остальным подсудимым представили обвинительные заключения не в полном объеме, лишь частично. Вручал копии обвинения следователь Барциц. Ахалая в документах расписаться отказался, их подписал начальник ИВС.

Адвокат Марина Барциц заявила, что обвинительное заключение по уголовному делу составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса. По ее словам, были нарушены требования, которые гласят, что после утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника. Копия обвинительного заключения отправляется прокурором обвиняемому в полном объеме со всеми приложениями.

"Нашим подзащитным были вручены выписки из обвинительного заключения, что является грубым нарушением. На основании этого защита просит вернуть уголовное дело на дополнительное расследование прокурору для устранения выявленных нарушений", - сказала она.

Представитель Генпрокуратуры Даур Амичба заявил, что возражает против одобрения ходатайства защиты, так как закон не предусматривает возвращения дела на дополнительное расследование из-за невручения копий. А, если имеется факт нарушения прав подсудимых, то предоставить полный вариант заключения можно и в ходе судебного процесса. Гособвинение поддержала и адвокат стороны потерпевших Инга Габилая.

"Если бы коллеги представили сведения, что обвинительное заключение составлено с нарушением норм УПК – это бы действительно было основанием для возвращения уголовного дела прокурору, но не для проведения дополнительного расследования. Дважды на судебном заседании спрашивали, было ли вручено заключение и постоянно отвечали утвердительно. В этой части все можно восполнить и отложить судебное рассмотрение на семь суток", - добавила она.

Однако Марина Барциц настояла на том, что в обвинительном заключении есть нарушения УПК - в документе отсутствует согласие начальника следственного отдела после подписи следователя, и восполнить этот факт уже нельзя.

По мнению первого заместителя Генпрокурора Абхазии Руслана Тыркба, сторона защиты пытается затянуть уголовный процесс.

"Возведение этого факта в нарушение процессуальных прав подсудимых – это, безусловно, надуманные основания, которые будут затягивать ход судебного следствия", - сказал он.

Решение суда

Суд, выслушав стороны, принял решение выяснить обстоятельства процедуры вручения копии обвинительного заключения и допросить причастных к этому лиц.

Первым был допрошен помощник начальника ИВС Омар Дочия. Он рассказал, что данные всех посетителей, которые направляются к заключенным, и причина визита записываются в специальный журнал.

Дочия объяснил, что обвинительные заключения, которые отправляются заключенным, попадают вначале в канцелярию МВД, далее в ИВС и по расписке они передаются содержащимся по страже. Однако в журнале не было указано никаких необходимых данных от 30 апреля, когда копии заключений были переданы заключенным.

Начальник следственного изолятора СГБ Беслан Капба рассказал, что подобные документы регистрируются в специальном журнале учета, который находится в секретном доступе. По его словам, 30 апреля обвинительные заключения были переданы им братьям Ахалая, Эрику Чкадуа и Аслану Блабба, а Беслан Бганба находился в СИЗО МВД.

"Я не ознакомился с количеством листов, так как они не были пронумерованы. Я присутствовал при вручении, составлял расписки, но вручал заключения следователь Генпрокуратуры", - объяснил он.

Был допрошена и старший следователь следственной части следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Хибла Барциц, которая вручала копии обвинительного заключения. По ее словам, она вручила копии в том же объеме, в котором получила от начальства, начальнику СИЗО СГБ, и он каждому вручил документы, получил расписки. Обвиняемые отказались от подписи, и начальник СИЗО заверил копии своей подписью. Такая же процедура была в ИВС МВД.

Следователь также не смогла вспомнить количество листов, но отметила, что материалы были не подшиты.

Суд принял решение отклонить ходатайство стороны защиты о возвращении дела прокурору. Судья Мая Квициния объяснила, что позиция обвиняемых о том, что им было предоставлено неполное обвинительное заключение не подтверждается доказательствами, а представленные стороной защиты фрагменты заключения, которые были предоставлены заключенным, совпадают с теми, что находятся в уголовном деле.

"В обвинительном заключении, имеющемся в материалах уголовного дела, вопреки утверждениям защиты, имеется согласие следственного управления Генеральной прокуратуры Бигвава", - добавила судья.

Следующее заседание суда состоится 27 июля.