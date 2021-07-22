Сухумский горсуд арестовал подозреваемого по делу о перестрелке в Сухуме

Двое человек погибли и один был ранен в результате перестрелки, которая произошла в Новом районе Сухума 17 июля.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Сухумский городской суд под председательством судьи Астамура Тванба удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об аресте Аслана Зухба, фигуранта по делу о перестрелке в Сухуме, в которой погибли двое человек.

Зухба подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии (незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору).

Согласно постановлению Сухумского городского суда, в отношении Аслана Зухба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 19 сентября 2021 года.

Уголовное расследование по этому дело проводится также в отношении Игоря Гудалия, который находится под стражей и Гарри Авидзба местонахождение которого все еще не установлено.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Абхазия в кассационном порядке в течение трех суток со дня его вынесения.

Аслан Зухба был ранен в результате перестрелки, которая произошла в Новом района Сухума 17 июля, он был доставлен в Республиканскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь, после чего поместили в специальное медучреждение МВД Абхазии.

Согласно материалам уголовного дела, 17 июля, около 20:00, Руслан Гудалия, Игорь Гудалия, Гарри Авидзба и Аслан Зухба, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, незаконно перевозимыми группой лиц по предварительному сговору, на автомобиле Nissan Skyline под управлением Аслана Зухба прибыли к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е Сентября в Сухуме на встречу с Бесланом Дзыба.

По данным предварительного расследования, во время встречи между Дзыба и Гудалия Русланом, Авидзба и Зухба произошла ссора, переросшая в драку, после чего Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и ранил Аслана Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за всем происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара и убил Беслана Дзыба.