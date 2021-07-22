Эшба поручил усилить контроль за соблюдением антиковидных мер в Сухуме

Глава Администрации Сухума провел совещание в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в столице в четверг 22 июля.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Глава Сухума Беслан Эшба поручил усилить контроль за соблюдением антиковидных мер в столице, об этом сообщается на сайте Администрации Сухума.

Дополнительные меры по защите населения от коронавируса вступили в Абхазии с 12 июля, согласно принятым ограничениям, в республике запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, не работают учреждения культуры, предписано соблюдать масочный режим.

Мэр столицы отметил, что необходимо до конца июля отрегулировать ситуацию на рынках, крупных торговых объектах, общепите и в общественном транспорте.

"Объяснить продавцам, что, если не получится подчинение, то вынуждены будем уходить на график. Это усложнит жизнь всем - и им, и другим. Особенно в летний курортный сезон. Доведите эту информацию до всех, что до конца месяца, если мы не отрегулируем эту ситуацию, то вынуждены будем действовать", - сказал он.

Беслан Эшба подчеркнул, что особые нарекания вызывает работа общественного транспорта - большинство водителей игнорируют антиковидные меры. Как рассказал начальник Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба, среди водителей болеет 18 человек, и если ситуация не изменится, то в скором времени некому будет работать на государственном общественном транспорте.

Глава столичной администрации поручил директору АТП совместно с ГАИ начать рейдовые мероприятия.

"Ведут себя водители безответственно в большей своей массе. Поэтому руководство одного и второго предприятия вместе с транспортным департаментом идет на помощь ГАИ и вместе организовываете рейды", - сказал он.

Мэр попросил Управление ГАИ "в самом жестком порядке" обеспечить поголовное ношение масок в общественном транспорте. Эшба добавил, что Администрация со своей стороны будет обеспечивать масками.

"Вот этот порядок должен быть месяц-полтора, чтобы наступил спад заболеваемости. Усилить работу. Все, кто не в масках, если отказываются - на штрафплощадку. Потом будут разбирательства", - подчеркнул Эшба.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева назвала эпидситуацию в столице близкой к катастрофической и считает, что без локдауана сложно будет справиться.

"Если за последнее полугодие было 2620 заболевших, то только за июль месяц на 17 число у нас уже было 1006 больных. Это фактически треть того, что было за полгода. Мало того 100 из них - дети. То есть эта ситуация уже близка к катастрофической. Смертность увеличилась. Если за полгода 24 смерти, то с 1 по 17 июля - восемь смертей, сегодня девятая пришла. У нас действительно, боюсь, что без локдауна мы не справимся с ситуацией, которая есть", - заявила главный санитарный врач.

Медики Сухумской инфекционной больницы заявили, что медучреждение полностью загружено. По данным на 22 июля, там проходят лечение 44 пациентоа, из них 15 в тяжелом состоянии. Главврач медучреждения Астамур Гуния рассказал, что проблем с лекарствами нет, но медперсонал не успевает обследовать пациентов с температурой.

"Больные с температурой у нас записаны на четыре-пять дней вперед. Мы даже обследовать их не сможем, в таком количестве не получается, не справляемся", - сказал Гуния.

Главврач Сухумской поликлиники № 1 Лианы Ампар подчеркнула, что у медиков идет очень большая нагрузка. Один участковый врач в день обслуживает до 200 больных.

"Целый день врачи на обзвоне, помимо этого в поликлинике проходила прививочная кампания. Более трех тысяч прививок уже сделано. Помимо этого онкологические больные. Очень тяжело, нагрузка большая. Врачи все возрастные, тем более переболевшие, и болеющие тоже есть, с осложнениями", - отметила Ампар.

За последние три недели, по данным педиатра Эсмы Гуния, наблюдается резкий рост заболеваемости и среди детей. С 1 июля столичная детская поликлиника приняла 405 детей со всех районов Абхазии.

"Из 149 взятых ПЦР, 123 с положительным результатом", - уточнила педиатр.

По последним данным Оперштаба, в главном ковидном центре Абхазии - Гудаутском госпитале - на стационарном лечении находятся 188 человек, ковид-отделения открыты при всех районных больницах. Число выявленных случаев за все время - 20431.