Еще 195 случаев коронавиурса выявили в Абхазии, один человек скончался

Количество зарегистрированных в Абхазии летальных случаев с коронавирусом выросло до 285, выздоровели после заражения 16580 человек.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 622 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 195 из них, сообщает Оперштаб.

Общее число выявленных за все время заражений коронавирусом в Абхазии выросло до 20780, к этому числу сегодня добавили еще 154 случая заражения, которые были выявлены в частной лаборатории в течение недели.

Отмечается, что в Гудаутской ЦРБ скончалась 56-летняя пациентка.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 16 в Абхазии

В настоящее время Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 188 пациентов, в тяжелом состоянии 92 человека, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, у восьми человек состояние здоровья тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 37, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.