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Еще 195 случаев коронавиурса выявили в Абхазии, один человек скончался

© Sputnik / Кирилл Брага
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1418)
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Sputnik Абхазия
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Количество зарегистрированных в Абхазии летальных случаев с коронавирусом выросло до 285, выздоровели после заражения 16580 человек.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 622 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 195 из них, сообщает Оперштаб.

Общее число выявленных за все время заражений коронавирусом в Абхазии выросло до 20780, к этому числу сегодня добавили еще 154 случая заражения, которые были выявлены в частной лаборатории в течение недели.

Отмечается, что в Гудаутской ЦРБ скончалась 56-летняя пациентка.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 16 в Абхазии

В настоящее время Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 188 пациентов, в тяжелом состоянии 92 человека, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, у восьми человек состояние здоровья тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 37, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1418)

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