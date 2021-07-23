В военном суде рассмотрели иск омбудсмена к экс-руководителю СГБ Абхазии

Омбудсмен Абхазии Асида Шакрыл потребовала в суде дать оценку действиям бывшего председателя СГБ республики Зураба Маргания, который, по ее словам, препятствовал встрече с одним из заключенных СИЗО СГБ.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл подала в военный суд на экс-руководителя СГБ республики Зураба Маргания, об этом сообщило Абхазское телевидение.

Как уточняется в репортаже, Шакрыл обратилась в суд с административным иском к Маргания в июне 2018 года, который в то время занимал пост председателя Службы госбезопасности республики.

Она потребовала дать оценку на то, что бывший чиновник отказал ей во встрече с одним из заключенных.

Представитель омбудсмена Анна Званбая сказала в суде, что в поставленные задачи Уполномоченного по правам человека входит посещение мест заключения под стражей - тюрьмы, психиатрических больниц - и в любое время видеться с заключенными, а также получать информацию об их содержании.

"В рамках рассмотрения одной из жалоб на условия заключения под стражей Уполномоченный хотела посетить одного из заключенных в СИЗО СГБ Абхазии. В доступе ей было отказано. В связи с чем она неоднократно направляла письма в службу Государственной безопасности, но они остались без реагирования", - объяснила Званбая.

Как уточнил председатель военного суда Святослав Сагария, в производстве находится административное дело по иску Шакрыл о признании незаконными действия председателя СГБ страны Маргания в воспрепятствовании омбудсмену в посещении СИЗО этой службы.

Зураб Маргания в суд не пришел, так как находится не в Абхазии, об этом сказал председатель суда Сагария.

"Вопрос о привлечении Маргания в качестве ответчика находится вне компетенции СГБ Абхазии. По вопросу привлечения СГБ Абхазии в качестве второго ответчика по ходатайству представителей истца, считаем, что данное ходатайство в указанной части не подлежит удовлетворению, так как Маргания не исполняет служебные обязанности в системе СГБ Абхазии", - привели свои контраргументы представители Госслужбы.

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания освободил от должности председателя Службы государственной безопасности республики Зураба Маргания в мае 2020 года. Маргания занимал эту должность с 2014 года.