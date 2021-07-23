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Водоканал сообщил, когда восстановится водоснабжение в столице

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210723/1032891485/Vodokanal-soobschil-kogda-vosstanovitsya-vodosnabzhenie-v-stolitse.html

Часть Сухума вторые сутки остается без подачи питьевой воды, после проведения заявленных ремонтных работ произошла еще одна авария на другом участке.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. После ремонта водопровода на пересечении улиц Имама Шамиля и 4 Марта, произошел разрыв трубы на другом участке, сообщает столичный "Водоканал".

Аварийные бригады приступили к ремонтным работам. Подачу воды обещают возобновить к вечеру пятницы.

 

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