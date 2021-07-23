Водоканал сообщил, когда восстановится водоснабжение в столице

Главные темы

Еще одному фигуранту перестрелки в Сухуме избрана мера пресечения Накануне Сухумский городской суд заключил под стражу на два месяца другого участника инцидента Аслана Зухба, третий фигурант дела - Гарри Авидзба находится в розыске. 15

Директор Рицинского парка рассказал о посещаемости в июле Рицинский национальный реликтовый парк за первое полугодие 2021-го побил рекорд посещаемости по аналогичным периодам со дня его открытия в 1996 году. 40