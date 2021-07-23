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Назначен исполняющий обязанности гендиректора "Черноморэнерго"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210723/1032891891/Naznachen-ispolnyayuschiy-obyazannosti-gendirektora-Chernomorenergo.html

Новый и.о. руководителя Госкомпании "Черноморэнерго" работает в сфере электроэнергетики Абхазии с 2003 года.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Исполняющим обязанности генерального директора "Черноморэнерго" назначен Тенгиз Гирджинба, сообщается на сайте Минэкономики Абхазии.

Предыдущий руководитель Михаил Логуа покинул пост по состоянию здоровья.

Тенгиз Гирджинба родился 22 апреля 1973 года в городе Очамчыра. Окончил агроинженерный факультет АГУ по специальности "электрификация промышленности и сельского хозяйства".

С 2003 по 2018 годы работал в "Черноморэнерго" на разных должностях. С 2018 по 2020 годы – в Сухумских электросетях

С 2020 года и по настоящее время заместитель главного инженера "Черноморэнерго".

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