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Оползень сошел вблизи Голубого озера в Рицинском национальном парке

© Foto / Аляс Бения
В Абхазии
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Работы по расчистке участка дороги в Бзыбском ущелье после оползня завершат в течение рабочего дня, движение транспорта не приостановлено.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Оползень сошел вблизи Голубого озера в Бзыбском ущелье, рассказал корреспонденту Sputnik директор Рицинского национального парка Адамур Багателия.

"Видимо, в горах были сильные осадки, и с холма на дорогу вынесло грунт, камни, деревья и ветки. Никто не пострадал в результате этого, и движение не остановлено. Сейчас проводятся работы по расчистке дороги. До конца рабочего дня все будет устранено. Много грязи и ила. После завершения работ мы вызовем пожарные машины и промоем дорогу", - отметил он.

© Foto / Facebook/Марина Барцыц
Оползневой участок в Ауадхаре расчищен
В мае масштабный оползень сошел в горах Абхазии на территории Рицинского национального реликтового парка после выпадения обильных осадков, перекрыв дорогу к популярным туристическим маршрутам - альпийским лугам и озеру Мзы.

Как уточнил Багателия, дорога была расчищена еще в середине июня и с тех пор проблем с проездом на том участке не возникало.

"Мы там пробили широкую дорогу с разъездами и запасом, протяженностью около 350 метров. Ширина ее семь-восемь метров, а местами даже шире. После того оползня вода в Рице стала мутной. Ко вчерашнему дню она почти очистилась, но ночью из-за дождей снова помутнела", - объяснил он.

 

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