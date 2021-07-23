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Молоток судьи

Еще одному фигуранту перестрелки в Сухуме избрана мера пресечения

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Накануне Сухумский городской суд заключил под стражу на два месяца другого участника инцидента Аслана Зухба, третий фигурант дела - Гарри Авидзба находится в розыске.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Сухумский городской суд под председательством судьи Астамура Тванба удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Игоря Гудалия, сообщается на сайте суда.

Согласно постановлению суда, Гудалия арестован на два месяца, то есть до 18 сентября 2021 года.

Гудалия - фигурант дела о перестрелке в Сухуме, в которой погибли двое человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве Беслана Дзыба общеопасным способом, а также в незаконном обороте оружия. 

Инцидент произошел 17 июля в Новом районе Сухума.

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