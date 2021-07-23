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Подозреваемому в поджоге машины Виталия Габния продлили срок ареста

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Автомобиль экс-вице-президента, председателя политпартии "Апсны" Виталия Габния подожгли в ночь на 22 июня в центре Сухума. Подозреваемый был задержан через несколько часов.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей Дмитрия Аргун, сообщается на сайте суда.

Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей обвиняемого продлен на один месяц, а всего до двух месяцев, то есть до 22 августа 2021 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Установлен размер ущерба, нанесенного имуществу Габния после поджога машины

Аргун обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьи 113 (угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью), части 1 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение и ношения огнестрельного оружия) и части 2 статьи 164 (совершение из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) УК Абхазии.

Постановление суда может быть обжаловано в кассационную инстанцию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в течение трех суток со дня его вынесения.

Автомобиль экс-вице-президента, председателя политпартии "Апсны" Виталия Габния подожгли в ночь на 22 июня в центре Сухума. Подозреваемого задержали через несколько часов.

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