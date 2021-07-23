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Абхазские лошади победили на соревнованиях в Ростове-на-Дону

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Большой приз федеральных бегов и скачек для кобыл трех лет разыграли на ипподроме Ростова-на-Дону.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Кобылы из Абхазии заняли первое и два вторых места на скачках в Ростове-на-Дону, рассказал президент Федерации конного спорта Абхазии Милор Шулумба.

Он уточнил, что всего в этих скачках разыгрывалось 12 призов. Приз "Анилина" взяла лошадь по кличке Сафари Кэт на дистанции 2000 метров. Владелец кобылы Даур Агухава, жокей Адам Шегушев.

На дистанции 2000 метров за приз "Мономаха" второе место заняла лошадь Ахры Бебия по прозвищу Генерал Первый, которым управлял так же Адам Шегушев. Второе место в заезде на 1400 метров за приз Героя Социалистического труда "А.И. Майстренко" взяла Мимоза Бай Нодара Цишба. Наездник Дмитрий Кардия.

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