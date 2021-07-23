День Государственного флага Абхазии отмечается 23 июля, праздничным днем эта дата была установлена в 2005 году.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем Государственного флага, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Дорогие сограждане, от всего сердца поздравляю вас с Днем Государственного флага Абхазии! В новейшей истории нашего государства 23 июля 1992 года - особая и очень значимая дата. Государственная символика, установленная 29 лет назад, стала символом наших побед и достижений", - говорится в тексте поздравления.

Бжания отметил, что День флага символизирует единство нашего народа и незыблемость его героических подвигов, достигнутых на протяжении тысячелетней истории абхазской государственности в борьбе за свободу и независимость, а также веру в светлое будущее.

23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. Через три недели войска Госсовета Грузии вошли в Сухум, началась Отечественная война народа Абхазии, символом победы в которой стал абхазский флаг.