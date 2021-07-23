Верховный суд не удовлетворил жалобу на решение Сухумского горсуда по делу Ачба

На заседании 5 мая Сухумский городской суд признал виновным Ачба и приговорил его к семи годам заключения под стражу, с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии не удовлетворила жалобу адвоката Инги Габилая на решение Сухумского городского суда по делу Бориса Ачба на заседании 23 июля.

На заседании по повторному ходатайству адвоката Габилая был допрошен экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он рассказал, что был в курсе проблем на реках Аапста и Хыпста и необходимости проведения работ, и поручил решение задачи "Абхазавтодору". По словам Хаджимба, Ачба регулярно докладывал ему о ходе работ, глава государства сам ездил один раз на объект, чтобы посмотреть, какие объемы работы были выполнены. Нареканий о качестве работ президент ни от кого не получал.

На вопрос адвоката Габилая, просил ли Ачба у президента получить деньги в обход закона, Хаджимба ответил, что он не был в таких близких отношениях с главой "Абхазавтодора", чтобы обсуждать такие вопросы.

Хаджимба также заверил суд, что не в курсе, кто дал поручение Борису Ачба заключить контракт с подрядчиком ООО "ЮгСтройКомплект", учредителем которого, по версии следствия, является вымышленное лицо по фамилии Филимонов.

"Если некий Филимонов действительно есть, то почему не были проведены работы по этой личности. Если он даже вымышленное лицо, за ним стоит другое лицо, которое создало условия, чтобы заниматься аферами. Тогда есть фронт работы не только у прокуратуры, но и других служб. В тот период меня мало интересовало, с кем и в каком объеме проводятся работы, мне нужно было выполнить эти работы, чтобы снять напряжение, которое возникало на этих направлениях", - отметил экс-президент.

Представитель Генпрокуратуры Эльвира Хазириши отметила, что помимо Ачба и Хаджимба никто не говорит в показаниях о том, что в период с 2016 по 2018 годы русла рек Хыпста и Аапста пострадали из-за стихийных бедствий, выходили из берегов и нуждались в восстановительных работах.

"У вас есть возможность до конца проверить ситуацию и привлечь меня к уголовной ответственности. Я буду настаивать на этом, так же, как и по многим другим вопросам, которые вменяют мне", - сказал Хаджимба.

В своих показаниях Рауль Хаджимба дал характеристику бывшему главе "Абхазавтодора".

"Бориса Хутушовича я знаю давно. У нас расходились политические пристрастия, были сложности в отношениях. Но это не говорит, что он плохо выполнял свою работу. Она, может быть, была не самой лучшей, но компетентной", - сказал он.

Несмотря на мнение стороны защиты о том, что в материалах дела нет доказательной базы и много несостыковок, Кассационная коллегия приняла решение оставить в силе приговор Сухумского горсуда.

По версии обвинения, Борис Ачба, являясь генеральным директором РУП "Абхазавтодор", используя свое служебное положение, имея умысел на хищение чужого имущества – бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана 27 февраля 2017 года составил письмо на имя действующего тогда президента Рауля Хаджимба, в котором отразил несоответствующие действительности сведения.

По этим сведениям, по версии следствия, Борис Ачба обратился к главе государства, сообщив, что из-за погодных условий, паводков в октябре-ноябре 2016 года и снегопадов в январе-феврале 2017 года автомобильные и железнодорожные мостовые переходы на реках Аапста и Хыпста находятся под угрозой разрушения.

После этого из президентского фонда Ачба получил денежные средства в размере 19 471 162 рублей, которые впоследствии похитил путем составления заведомо ложных документов, якобы свидетельствующих о выполнении работ, заключив контракт с ООО "ЮгСтройКомплект", учредителем которого является вымышленное лицо по фамилии Филимонов.

Действия Бориса Ачба предварительным следствием квалифицированы по части 4 статьи 156 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием