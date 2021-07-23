В налоговой Абхазии разъяснили порядок заполнения декларации о доходах

Закон Республики Абхазия "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники госучреждений должны обратиться с письменным запросом в министерство по налогам и сборам Абхазии о предоставлении им необходимой информации для опубликования на сайте ведомства своих деклараций, рассказал пресс-секретарь ведомства Георгий Габуния.

Он уточнил, согласно принятому закону "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами", эту процедуру должны пройти сотрудники около 420 учреждений.

"Руководители организаций должны обратиться к нам для получения логина, пароля для авторизации в программе, а также подробную инструкцию и номер техподдержки в случае вопросов. Затем кадровые службы этих организаций заполняют всю необходимую информацию по доходам, расходам и обязательствам имущественного характера своих сотрудников, исходя из поданных ими деклараций. В письме также должен быть указан их адрес электронной почты, куда мы отправляем рабочую ссылку на страничку, где можно заполнить декларацию", - отметил Габуния.

Он добавил, что после заполнения деклараций, они автоматически будут опубликованы на сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии в разделе "декларации". Сделать это нужно до 1 августа.

Поправки к закону "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" были приняты депутатами Парламента Абхазии во втором и третьем окончательном чтениях 9 июня. В первом чтении поправки были приняты еще в конце марта. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал этот закон 14 июня.

В основном поправки коснулись лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта", ими стали: супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта. Позже из этого списка убрали категорию "совершеннолетние дети декларантов".

В конце апреля стало известно, что Администрация президента предложила новые поправки в законопроект, принятый в первом чтении. Согласно им, чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства.

В налоговой Абхазии рассказали о процессе декларирования доходов

Данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ.