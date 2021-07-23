20:46 23 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.77
  • EUR86.85
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 24 и 25 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (151)
210 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/16/1032061954.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210723/1032894068/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-24-i-25-iyulya.html

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного атмосферного давления и периферии северо-западного антициклона.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. В предстоящие выходные дни 24 и 25  июля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный  дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 

Атмосферное давление – нестабильное, будет медленно расти.

Ветер слабый  и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды, слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (151)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Олимпиада в Токио: взгляд со стороны
В горах Кабардино-Балкарии спасли туристов, попавших под камнепад
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться