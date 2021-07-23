Прогноз погоды в Абхазии на выходные 24 и 25 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного атмосферного давления и периферии северо-западного антициклона.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. В предстоящие выходные дни 24 и 25 июля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – нестабильное, будет медленно расти.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды, слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.