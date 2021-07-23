Скаков об инвестициях в энергетику Абхазии: допуск инвесторов должен быть ограничен

Решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России был согласован план мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Доступ инвесторов в энергетическую отрасль Абхазии должен быть ограниченным и под четким контролем государства, сказал ведущему радио Sputnik заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Иначе это может привести к необратимым последствиям для Абхазии. Конечно, инвесторы нужны, конечно, без них на энергетику денег просто не будет, их нет сейчас и не будет дальше, но должен быть четкий контроль, в первую очередь за тем, чтобы инвесторы выполняли свои обещания и обязательства. Иначе это будет просто расхищение народного добра", - считает он.

По мнению Скакова, доверить инвестирование в абхазскую энергосистему можно только крупным российским компаниям, но они сами должны быть в этом заинтересованы. Привлечение к этому вопросу мелких компаний чревато тем, что они могут не справиться с объемами и разориться.

Ветхость оборудования и многократный перегруз системы - основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным компании "Черноморэнерго", около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.