Коронавирус диагностирован еще у 145 человек в Абхазии

Общее число выявленных за все время случаев коронавируса в Абхазии достигло 20925. Выздоровели 16750 человек, скончались 285.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 550 человек в Абхазии, вирус выявили у 145 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.

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Число пациентов, проходящих стационарное лечение в Гудаутской больнице выросло до 192, в тяжелом состоянии 63 человека, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 45, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

В связи с увеличением числа пациентов в главном ковидном центре страны Минздрав рассматривает возможность организации дежурных медицинских бригад из других медучреждений республики.

Оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.