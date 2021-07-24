МЧС Абхазии и Погрануправление ФСБ спасли группу туристов на сапбордах в море

Туристам оказали необходимую медицинскую помощь и провели с ними профилактическую беседу по правилам выхода и нахождения в море.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. МЧС Абхазии совместно с Пограничным управлением ФСБ России в республике спасли группу туристов, терпящих бедствие в море. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Туристов обнаружили в ходе контроля акватории внутренних морских вод Абхазии, в темное время суток и далеко от берега.

Людей доставили на сушу на пограничном сторожевом катере. Спасенные туристы объяснили, что вышли в море на сапбордах в темное время суток, чтобы провести фотосессию, и потеряли весло. Из-за сильного течения им не удалось самостоятельно вернуться на берег.

Спасатели МЧС предупреждают о рисках, связанных с использованием надувных спортивных досок, сапбордов, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям. Использование спортивных досок строго регламентировано и предусматривает соблюдение жестких правил.

По данным МЧС Абхазии, в текущем туристическом сезоне 2021 года на воде погибло десять человек.