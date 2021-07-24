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Раиса Погорелая

Ушла из жизни первый секретарь Владислава Ардзинба Раиса Погорелая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Раисе Погорелой, секретарю первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, было 77 лет, у нее был диагностирован коронавирус.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Ушла из жизни первый секретарь первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Раиса Погорелая, рассказал корреспонденту Sputnik директор музея Банка Абхазии Астамур Тания, который долгое время работам с Погорелой.

Раиса Погорелая
© Sputnik / Томас Тхайцук
Секретарь Первого

"Сегодня мне сообщили, что Раиса Николаевна скончалась, у нее был коронавирус. Мы очень долго с ней проработали в Администрации президента и потом уже в аппарате первого президента. Она была очень теплым человеком, у нее было хорошее образование, широкий кругозор. В силу того, что она давно была знакома с Владиславом Григорьевичем – они были однокурсниками, хорошо знала его характер, привычки и была незаменимой в качестве его секретаря", - отметил он.

По словам Тания, когда он работал помощником первого президента страны, он ежедневно виделся с Раисой Погорелой и на службе у нее со всеми были хорошие отношения. Была отзывчивой и всегда была готова прийти каждому на помощь.   

Как рассказал Тания, Погорелая работала до последних дней своей жизни. Сначала секретарем главы государства, а затем, после окончания его полномочий, в аппарате советников первого президента Абхазии. После смерти Владислава Ардзинба – в фонде первого президента республики. Ей было 77 лет.

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