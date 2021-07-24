Седьмая военная база Минобороны России в Абхазии отметила 103-ю годовщину

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии состоялись торжественные мероприятия по случаю празднования 103-й годовщины Краснодарской Краснознаменной Орденов Кутузова, Жукова и Красной звезды российской военной базы ЮВО.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. В субботу 24 июля на территории военного городка соединения в Гудауте прошел торжественный митинг в честь 103-й годовщины со дня образования 7-й военной базы Министерства обороны России.

В мероприятиях участвовали президент республики Аслан Бжания, Минобороны Абхазии, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, главы районов, представители духовенства в лице главы Сухумо-Абхазской Епархии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военная база дислоцирована в республике в соответствии с двусторонним соглашением Абхазии и России от 17 февраля 2010 года.

Алексей Двинянин отметил важность российского военного присутствия в Абхазии с точки зрения обеспечения безопасности южных рубежей России и защиты суверенитета Абхазии.

Посол поблагодарил командование и личный состав базы за самоотверженную службу и пожелал им крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Для гостей выступили творческие коллективы Краснодарского края, военный оркестр с "барабан-шоу", военнослужащие разведывательных подразделений ЮВО продемонстрировал приемы рукопашного боя.

7-я Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база – правопреемница 9-ой мотострелковой дивизии – одного из старейших соединений в Вооруженных Силах России, 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды Кубанской казачьей бригады.

В августе 2008 года части и подразделения в полном составе, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, были передислоцированы в город Гудаута Республики Абхазия и затем переформированы в 7-ю военную базу.