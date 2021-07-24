Четыре человека с COVID-19 скончались в медучреждениях Абхазии

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 136 человек из 385 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Четыре человека с диагнозом коронавирус скончались в медучреждениях Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутском госпитале скончались две женщины 67 и 76 лет. В Гагрской больнице умерла женщина 89 лет, в Сухумской инфекционной больнице - женщина 79 лет.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 183 пациента, в тяжелом состоянии 61 человек, состояние здоровья 67 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 51, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 21061 человек. Зарегистрировано 289 летальных случаев. Выздоровели 16763 человека.