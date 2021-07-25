Игрунки и лемуры: новые питомцы появились в обезьяньем питомнике Сухума

СУХУМ, 24 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Три лемура и три белоухие игрунки поселились в Сухумском обезьяньем питомнике, рассказал корреспонденту Sputnik директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.

Как он уточнил, животных доставили в питомник из России. Лемуры уже адаптировались к новым условиям, а игрунки пока проходят акклиматизацию под присмотром специалистов. Чувствуют они себя хорошо.

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"Мы этому очень рады. У нас не так много видов, но за последнее время у нас стало на три вида больше – в прошлом году два капуцина, сейчас лемуры и игрунки. В первую очередь, это нужно для привлечения туристов. Надеюсь, что дальше они будут размножаться – тогда и для других целей", - отметил он.

В вольере, где живут лемуры, поставили ветки деревьев для того чтобы они могли лазить по ним и цепляться хвостами, как делают эти животные в природе. Игрунок планируют перевести в вольер уже в понедельник. Питаются они фруктами, овощами, курятиной, яйцами и приготовленным по специальной методике в питомнике комбикормом.

По словам Миквабия, примерно через десять дней в питомнике также появится еще один вид обезьян – саймири. Они побольше, чем игрунки, и по размерам схожи с лемурами. Он также выразил уверенность, что интерес к сухумскому обезьяньему питомнику с появлением новых "жителей", увеличится.

Ученый напомнил, что все эти животные дикие и ласкать их не рекомендуется. Для того чтобы посетители питомника не могли до них дотронуться, вольеры огородили тонкой сеткой.

"Есть слишком любопытные люди, которые суют туда руку с телефоном, а обезьянам тоже нравятся телефоны и они их иногда забирают", - рассказал Миквабия и добавил, что в нынешнем курортном сезоне посетителей в питомнике больше, чем в прошлом году, когда там побывало около десяти тысяч туристов.

При этом, подчеркнул он, существует проблема с дорогой, ведущей к питомнику. Большая ее часть пришла в негодность, и требует капитального ремонта. Есть оползневые участки. Из-за проблем с проездом некоторые туристические компании отказываются доставлять туда своих клиентов. По смете на ремонт дороги к питомнику нужно около 6-8 миллионов рублей.

Питомник был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.

В начале 50-х годов в Медико-биологической станции (такой был тогда статус учреждения) формируются первые собственные штатные кадры, самостоятельно разрабатывающие актуальные проблемы биологии и медицины. В 1957 году Станция была преобразована в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР. В 1958 году Институт возглавил молодой ученый из Москвы Борис Лапин.