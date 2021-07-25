Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием выноса тепла с юга и области повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. В понедельник 26 июля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, со второй половины дня ближе к вечеру, возможен кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +26°С до +31°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.