Экстренные меры борьбы с COVID и энергокризис обсудят в Парламенте Абхазии

Попытка принять постановления об эпидситуации и энергокризисе предпринималась парламентариями на внеочередном заседании 16 июля. Однако повестка не набрала необходимого кворума.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Парламент Абхазии соберется на внеочередное заседание сессии в понедельник 26 июля.

В повестку дня входит рассмотрение двух вопросов:

экстренные, неотложные мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,

направление президенту обращения "в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящим негативный характер для общества и государства".

Рассмотрение этих вопросов предполагалась на внеочередном заседании сессии 16 июля, тогда депутаты не приняли предложенную повестку.

В повестку, помимо названных пунктов, входили проект постановления "о стратегических объектах Абхазии" и еще одно обращение к главе государства о создании министерства энергетики, транспорта и связи.

Заседание было сорвано из-за того, что повестка дня не набрала кворума. После одна группа депутатов, которая была за рассмотрение повестки, провела брифинг для СМИ в стенах Парламента, другая – та, что была против – в пресс-центре Абхазского телевидения.

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