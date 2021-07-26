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МЧС Абхазии назвало имя утонувшего в Гагре туриста из Санкт-Петербурга

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Тело жителя Санкт-Петербурга было обнаружено 24 июля на берегу в Гагре, оно доставлено в морг Гагрской районной больницы.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Утонувшего в акватории Гагры 22 июля туриста звали Антон Попов, 1991 года рождения, об этом сообщает МЧС Абхазии. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Тело утонувшего накануне туриста обнаружили у берегов Гагры

Как ранее информировало ведомство, тело утонувшего жителя Санкт-Петербурга обнаружили у берегов Гагры утром в субботу, 24 июля.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям республики Льва Квициния, тело было опознано супругой и родственниками.

Квициния добавил, что трагедия произошла на глазах у людей. При попытке спасти мужчину едва не утонул еще один человек, которого удалось извлечь из воды.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, с начала 2021 года в акватории Абхазии погибли 12 человек.

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