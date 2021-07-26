Смета полигона бытовых отходов в Гулрыпше прошла экспертизу в России  

В феврале в интервью радио Sputnik начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба заявлял, что строительство полигона бытовых отходов в Гулрыпшском районе, предположительно, начнется в мае 2021 года.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Проектно-сметная документация по строительству полигона бытовых отходов в Гулрыпшском районе прошла экспертизу в России, рассказал Sputnik замначальника Управления капитального строительства Абхазии Демир Гамисония.

"Уже получено положительное заключение от "Краснодаркрайгосэкспертизы". В данный момент эта сметная документация находится на абхазской экспертизе. Скорее всего, до конца этой недели уже будет по ней положительное заключение", - отметил он.

Сумма проектно-сметной документации составляет 112 миллионов рублей. Площадь застраиваемой территории 12 гектаров. По словам Гамисония, после того как абхазская сторона одобрит документ, УКС заключит контракт с подрядчиком и выплатит ему аванс.

Уже известно, что подрядчиком будет одна из абхазских компаний, но пока неизвестно, какая именно. Определять ответственных за строительство полигона будут по нескольким критериям.

"У нас не так много компаний, чтобы проводить конкурс, но есть ряд требований к ним – наличие техники, квалифицированных специалистов, положительный опыт работы и финансовая устойчивость. Если организация по этим критериям подходит, то мы будем ее рассматривать как потенциального подрядчика", - уточнил Гамисония.

Проект полигона твердых бытовых отходов в Гулрыпшском районе составили абхазские специалисты совместно с Ростовским проектным институтом.

Полигон твердых бытовых отходов планируется построить в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Туда будут свозить мусор из столицы. Ранее в самом Сухуме функционировала мусоросвалка. Но в апреле 2019 года жители сухумского микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон.

В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт в марте 2019 года.

До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. 7 июля в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа рассказал, что мусорная свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума только до конца 2021 года.