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Парламент Абхазии рекомендовал президенту принять допмеры в борьбе с COVID

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210726/1032907218/Parlament-Abkhazii-rekomendoval-prezidentu-prinyat-dopmery-v-borbe-s-COVID.html

В понедельник 26 июля депутаты собрались на внеочередное заседание сессии для обсуждения двух вопросов - мер по предотвращению распространения коронавируса и энергокризиса.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии рекомендовал президенту принять меры по предотвращению распространения коронавируса в стране. Соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании сессии. 

В частности, документ постановления Парламента предусматривает: 

  • обеспечить контроль за соблюдением обязательного масочного режима на всей территории Республики Абхазия;
  • запретить движение общественного транспорта без использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, а также обеспечить профилактическую дезинфекцию общественного транспорта;
  • запретить проведение на всей территории Республики Абхазия свадебных, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий как в закрытых, так и на открытых площадках;
  • обеспечить контроль за своевременной выплатой заработной платы и надбавок медицинскому персоналу, задействованному в лечении новой коронавирусной инфекции;
  • обеспечить увеличение пропускной способности лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции;
  • усилить санитарно-эпидемиологический надзор за деятельностью объектов торговли, обслуживания и средств размещения (гостиницы, дома отдыха, гостевые дома), осуществлять термометрию лиц, прибывающих в места размещения туристов;
  • Министерству здравоохранения Pеспублики Aбхазия совместно со всеми СМИ обеспечить информирование населения (социальная реклама) по мерам профилактики распространения Covid-19, необходимости вакцинации, также о необходимых действиях при появлениях признаков заболевания;
  • усилить контроль со стороны СЭС Министерства здравоохранения за соблюдением местами общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные объекты общественного питания) новых эпидимиологических мер;
  • в экстренном порядке осуществить закуп необходимых дорогостоящих препаратов для лечения от коронавируса и вакцины в Абхазию;
  • приостановить деятельность дошкольных образовательных учреждений;
  • руководителям органов государственного управления, государственных учреждений, организаций освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы;
  • руководителям негосударственных организаций освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей с сохранением заработной платы;
  • приостановить деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).

Документ предусматривает пункт, по которому премьер-министр республики должен обеспечить информирование о работе Координационного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Депутат Валерий Агрба выразил мнение о введении еще одного пункта - необходимости проведения термометрии на границе России с Абхазией и наличие результатов ПЦР-тестов для въезжающих. С ним согласились ряд депутатов.

Однако, по мнению депутата Лаши Ашуба, при внесении изменений в изначальный текст документа у депутатов возникли опасения, что при введении условия о необходимости ПЦР-тестов для граждан России, правительство РФ примет "зеркальные" меры, то есть также потребует от граждан Абхазии наличие тестов при переходе границе.

Было решено проголосовать за включение этого пункта в постановление. Однако при голосовании он не набрал необходимого количества голосов.

В настоящее время в Абхазии с 5 июля запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общепита, а с 12 июля под запретом деятельность учреждений культуры. 

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