Парламент Абхазии не принял обращение к Совету Федерации России

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Парламент Абхазии не принял постановление об обращении Народного Собрания к Совету Федерации России. Голосование за проект постановления проходило на внеочередном заседании сессии 26 июля.
В тексте обращения говорилось, что Парламент в связи с ухудшающейся эпидситуацией в стране просит Совет Федерации России оказать содействие в:
- вакцинации населения вакцинами российского производства;,
- командировании вахтовым методом российских медиков для помощи врачам Абхазии;
- приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, включенных в протокол лечения коронавирусной инфекции, в том числе Актемра и Артлегиа.
Ранее Парламент Абхазии рекомендовал президенту принять меры по предотвращению распространения коронавируса в стране. Соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании сессии.