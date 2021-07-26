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Парламент Абхазии не принял обращение к Совету Федерации России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Парламентарии приняли постановление, рекомендующее президенту ввести меры по предотвращению распространения коронавируса в стране.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Парламент Абхазии не принял постановление об обращении Народного Собрания к Совету Федерации России. Голосование за проект постановления проходило на внеочередном заседании сессии 26 июля.

В тексте обращения говорилось, что Парламент в связи с ухудшающейся эпидситуацией в стране просит Совет Федерации России оказать содействие в:

  • вакцинации населения вакцинами российского производства;,
  • командировании вахтовым методом российских медиков для помощи врачам Абхазии;
  • приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, включенных в протокол лечения коронавирусной инфекции, в том числе Актемра и Артлегиа.

Ранее Парламент Абхазии рекомендовал президенту принять меры по предотвращению распространения коронавируса в стране. Соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании сессии. 

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