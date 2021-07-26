Депутаты не приняли обращение к президенту Абхазии в связи с энергокризисом

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Парламент Абхазии рекомендовал президенту принять допмеры в борьбе с COVID В понедельник 26 июля депутаты собрались на внеочередное заседание сессии для обсуждения двух вопросов - мер по предотвращению распространения коронавируса и энергокризиса. 548

Смета полигона бытовых отходов в Гулрыпше прошла экспертизу в России В феврале в интервью радио Sputnik начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба заявлял, что строительство полигона бытовых отходов в Гулрыпшском районе, предположительно, начнется в мае 2021 года. 107