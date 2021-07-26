Депутаты не приняли обращение к президенту Абхазии в связи с энергокризисом

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Парламент Абхазии не принял постановление обращения к президенту "в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящим негативный характер для общества и государства".
Согласно документу, депутаты рекомендовали:
- президенту до 1 августа 2021 года издать указ о запрете предоставления провайдерами интернет ресурсов майнерам для добычи криптовалют;
- принять необходимые меры по привлечению руководителей центральных органов госуправления и подведомственных организаций и учреждений в сфере энергетики к персональной ответственности за нанесение материального ущерба энергоотрасли, обществу и государству в целом;
- Кабинету министров в десятидневный срок представить Парламенту информацию об источниках финансовых средств для покрытия образовавшегося государственного внешнего долга за переток электроэнергии из России за период с декабря 2020 года по май 2021 года, а также за планируемый переток электроэнергии из РФ в осенне-зимний период;
- Генпрокуратуре до 1 августа 2021 года провести комплексную проверку деятельности "Черноморэнерго" и подведомственных организаций на предмет нарушения законодательства Абхазии, а также целевого и эффективного использования госсредств;
- Парламенту в десятидневный срок назначить парламентское расследование по фактам грубого и массового нарушения должностными и иными лицами законодательства Абхазии, а также по фактам и обстоятельствам, носящим негативный характер для общества и государства.
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