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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (153)
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Sputnik Абхазия
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Погода Черноморского побережья Абхазии во вторник 27 июля окажется во фронтальной зоне. 

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Во вторник 27 июля в Абхазии будет облачно, ожидается ливневый дождь с грозой, временами переходящий в умеренный дождь, местами возможен град. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С,  днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-5 баллов.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (153)

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