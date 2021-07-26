Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии во вторник 27 июля окажется во фронтальной зоне.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Во вторник 27 июля в Абхазии будет облачно, ожидается ливневый дождь с грозой, временами переходящий в умеренный дождь, местами возможен град. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-5 баллов.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.