Экономика и политика: глава МИД Абхазии подвел итоги визита в Никарагуа

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа в четверг 15 июля.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Абхазия и Никарагуа будут развивать экономические отношения, об этом сообщил министр иностранных дел Даур Кове, который на радио Sputnik подвел итоги визита в латиноамериканскую страну.

"Были встречи с министром экономического развития, на которых мы обсуждали вопросы, связанные с возможностью поставлять продукты, которые производят в Никарагуа, в Абхазию. Очень интересные позиции для нас - возможные поставки кофе, какао, мяса", - отметил Кове.

Кове назвал цены интересными и приемлемыми, однако пока остается открытым вопрос логистики, который будет сейчас прорабатываться между профильными ведомствами двух стран.

"Скорее всего, это будет морским путем. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы контейнеры могли морским путем привозить сюда в Абхазию либо в один из портов Российской Федерации”, - пояснил Кове и добавил, что, возможно, Абхазия станет центром, откуда продукция из Никарагуа в дальнейшем будет попадать и на российский рынок.

По мнению главы дипведомства Абхазии, этот проект очень интересный для обеих сторон.

В рамках рабочего визита в Никарагуа министр иностранных дел Абхазии встретился и с руководителем Нацассамблеи республики Густавом Поррас Кортесом. Стороны обсудили возможность установить межпарламентские отношения.

"Были достигнуты договоренности, в рамках которых мы планируем создать межпарламентскую группу дружбы в Национальной ассамблее Никарагуа и соответственно в Парламенте Республики Абхазия", - подчеркнул Кове.

С мэрами городов Гранада и Леон министр иностранных дел Абхазии обсудил возможность установления побратимских отношений с абхазскими городами.

В ноябре 2021 года в Никарагуа состоятся выборы президента. Как отметил Даур Кове, представители Абхазии будут приглашены в латиноамериканскую страну в качестве наблюдателей. А после избрания главы государства делегация из Абхазии будет приглашена на инаугурацию.

Даур Кове также планировал посетить соседнюю Венесуэлу. Однако из-за эпидобстановки визит был отменен.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа в четверг 15 июля. Глава МИД республики также принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 42-й годовщине Сандинистской революции.