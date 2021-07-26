20:36 26 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.10
  • EUR87.32
Поиск

Экономика и политика: глава МИД Абхазии подвел итоги визита в Никарагуа

© AFP 2019 / ELMER MARTINEZ
В Абхазии
Получить короткую ссылку
10221
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/1a/1032908548.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210726/1032908467/Ekonomika-i-politika-glava-MID-Abkhazii-podvel-itogi-vizita-v-Nikaragua.html

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа в четверг 15 июля.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. Абхазия и Никарагуа будут развивать экономические отношения, об этом сообщил министр иностранных дел Даур Кове, который на радио Sputnik подвел итоги визита в латиноамериканскую страну. 

"Были встречи с министром экономического развития, на которых мы обсуждали вопросы, связанные с возможностью поставлять продукты, которые производят в Никарагуа, в Абхазию. Очень интересные позиции для нас - возможные поставки кофе, какао, мяса", - отметил Кове. 

Кове назвал цены интересными и приемлемыми, однако пока остается открытым вопрос логистики, который будет сейчас прорабатываться между профильными ведомствами двух стран. 

© AP Photo / Esteban Felix
В четырех областях: Абхазия и Никарагуа подписали соглашение

"Скорее всего, это будет морским путем. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы контейнеры могли морским путем привозить сюда в Абхазию либо в один из портов Российской Федерации”, - пояснил Кове и добавил, что, возможно, Абхазия станет центром, откуда продукция из Никарагуа в дальнейшем будет попадать и на российский рынок. 

По мнению главы дипведомства Абхазии, этот проект очень интересный для обеих сторон. 

В рамках рабочего визита в Никарагуа министр иностранных дел Абхазии встретился и с руководителем Нацассамблеи республики Густавом Поррас Кортесом. Стороны обсудили возможность установить межпарламентские отношения.

"Были достигнуты договоренности, в рамках которых мы планируем создать межпарламентскую группу дружбы в Национальной ассамблее Никарагуа и соответственно в Парламенте Республики Абхазия", - подчеркнул Кове. 

С мэрами городов Гранада и Леон министр иностранных дел Абхазии обсудил возможность установления побратимских отношений с абхазскими городами. 

В ноябре 2021 года в Никарагуа состоятся выборы президента. Как отметил Даур Кове, представители Абхазии будут приглашены в латиноамериканскую страну в качестве наблюдателей. А после избрания главы государства делегация из Абхазии будет приглашена на инаугурацию. 

Даур Кове также планировал посетить соседнюю Венесуэлу. Однако из-за эпидобстановки визит был отменен.  

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа в четверг 15 июля. Глава МИД республики также принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 42-й годовщине Сандинистской революции.

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители и финалисты конкурса iPhone Photography Awards 2021
COVID и энергетика: как прошло последнее заседание весенней сессии Парламента Абхазии
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться